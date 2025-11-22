Oczyszczenie skóry to podstawa codziennej rutyny pielęgnacyjnej. To właśnie od tego kroku powinna się rozpoczynać każda udana pielęgnacja cery - niezależnie od tego, czy wykonujemy ją rano, czy wieczorem. Aby jednak takie oczyszczenie było jak najdokładniejsze, musimy dobrać odpowiednie produkty. Szczególnie istotna jest tu pianka do mycia twarzy, dzięki której jesteśmy w stanie pozbyć się kosmetyków, oczyścić twarz ze szkodliwych czynników zewnętrznych oraz postawić pierwszy krok ku nawilżeniu cery. I ja znalazłam produkt numer 1.

Nie wyobrażam sobie pielęgnacji bez tego produktu

Dla mnie, jako redaktorki beauty, oczyszczenie skóry jest kluczowe. Przetestowałam już wiele produktów, które są dedykowane tej czynności. Mam swoich ulubieńców, a jeden z nich jest taniutki i dostępny w popularnych drogeriach.

Chodzi o piankę do mycia twarzy marki Ziaja. Był to jeden z moich pierwszych kosmetyków do mycia buzi. I do dziś lubię do niego wracać, bo cena do jakości jest zniewalająca.

Pianka do mycia twarzy Ziaja, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Pianka do mycia twarzy Ziaja za 12,99 zł w Rossmannie

Ta pianka przeznaczona jest do pielęgnacji skóry suchej i skłonnej do podrażnień. Doskonale nawilża i jest delikatna. Wyrównuje poziom sebum, nawilża naskórek podczas mycia oraz pozostawia skórę czystą, gładką i pięknie pachnącą.

Produkt składa się w 98% z naturalnych składników i jest wegański. Zawiera następujące składniki pielęgnujące: skoncentrowane stężenie nawilżających mleczanów, nawadniającą betainę, witaminę B3 i prowitaminę B5 oraz kojący ekstrakt ze świetlika.

Ten kosmetyk możemy znaleźć w firmowych salonach Ziaja, ale też np. w drogerii Rossmann. Jego cena na stronie internetowej sklepu to 12,99 zł za 150 ml.

Oczyszczanie twarzy - dlaczego to tak istotne?

Krem nawilżający czy serum to za mało. Jeżeli nie oczyścimy odpowiednio cery, nie będziemy w stanie zadbać o nią jakościowo. Pozbycie się kosmetyków i wszelkich zanieczyszczeń środowiskowych to jedno. Ale jest to kluczowe także dla dalszej pielęgnacji.

Dlatego należy na początku zastosować piankę lub mleczko oczyszczające, potem tonik, a następnie wprowadzać inne kroki pielęgnacji. Jest to kluczowe, aby składniki aktywne zawarte we wszelkich kremach mogły jak najlepiej przeniknąć w naskórek. Na tym polega regeneracja skóry z ceramidami, ale też innymi składnikami aktywnymi jak kwas hialuronowy, retinol itp.

