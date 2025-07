Pielęgnacja skóry latem wymaga szczególnej troski. Słona woda, wysokie temperatury i promienie słoneczne nie wpływają bowiem pozytywnie na stan naszej cery. Oczywiście podstawą jest SPF, choć nałożenie kremu z filtrem nie wystarczy, żeby był skuteczny. Ten produkt jednak jest w stanie zagwarantować nam odpowiednią ochronę. Ale oprócz tego dobrze mieć przy sobie kosmetyki, które ukoją i nawilżą cerę w tak trudnych warunkach. Ta pianka do mycia twarzy z ceramidami uratowała moją skórę po urlopie.

Ta pianka do mycia twarzy z ceramidami uratowała moją skórę po urlopie

Pianka do mycia twarzy to podstawowy produkt, który powinien znaleźć się w naszej kosmetyczce. Odpowiednie oczyszczenie skóry jest bowiem najważniejsze w pielęgnacji - niezależnie od pory roku i warunków, w jakich się znajdujemy. Dlatego tak ważne jest to, jakiego produktu używamy do tej czynności.

Warto sięgać po piankę do mycia twarzy, która jest delikatna, a oprócz tego ma w swoim składzie składniki aktywne odpowiednio pielęgnujące cerę. I właśnie taki jest kosmetyk, który niedawno poznałam, a uratował moją skórę po urlopie. Zawiera bowiem drogocenne ceramidy.

Pianka do mycia twarzy z ceramidami CeraVe

Pianka do mycia twarzy z ceramidami marki CeraVe to produkt, który jest przeznaczony do skóry normalnej i mieszanej. Wtedy najlepiej pielęgnuje cerę, przywracając jej równowagę oraz wspierając jej barierę ochronną.

Ten produkt zawiera 3 kluczowe ceramidy, alantoinę oraz Technologię Myjącą Glycolysine. Dzięki temu nie tylko dobrze oczyszcza skórę, ale też nawilża, redukuje wydzielanie sebum i przetłuszczanie się cery oraz nie zapycha porów jak niektóre kosmetyki tego typu.

Ja byłam zachwycona tym kosmetykiem, gdy wróciłam z urlopu. Od razu poczułam, że pianka cudownie nawilżyła moją skórę i złagodziła podrażnienia po słońcu. Dostępna jest w różnych drogeriach m.in. Super-Pharm oraz notino.pl. Jej cena wynosi 57-66 zł.

Pianka do mycia twarzy z ceramidami CeraVe, Fot. materiały prasowe, CeraVe

Ceramidy w pielęgnacji

Ceramidy to kluczowy składnik w pielęgnacji skóry. Doskonale nawilżają cerę oraz zapewniają jej ochronę przed słońcem i innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo to właśnie ceramidy sprawiają, że nasza skóra wygląda zdrowo i młodo. Łagodzą podrażnienia, ujędrniają oraz wygładzają cerę.

Oprócz tego ceramidy zapobiegają ponownemu przesuszaniu się skóry oraz jej łuszczeniu. Dlatego warto stawiać na nie każdego dnia - szczególnie w okresie wakacyjnym, który jest bardzo problematyczny dla naszej cery.