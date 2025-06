Dobra pielęgnacja to podstawa świeżej i gładkiej skóry. Najważniejszym produktem w niej jest odpowiedni kosmetyk do mycia twarzy. Na rynku dostępne są różnego rodzaju żele i pianki, które mają różnorodne działanie dla naszej cery. Jeśli jednak masz problematyczną skórę i przede wszystkim zmagasz się z zaskórnikami oraz wągrami, postaw na ten produkt. Ta taniutka pianka z Rossmanna to pogromca wrednych niedoskonałości.

Taniutka pianka z Rossmanna to pogromca zaskórników

ISANA to rossmannowska marka kosmetyków, wśród których możemy znaleźć różne perełki. Bez wątpienia warto zwrócić uwagę na piankę do mycia twarzy, która zawiera w sobie drogocenny kwas AHA. To właśnie dzięki niemu wystarczy tylko ten produkt, aby zniwelować ryzyko wystąpienia niedoskonałości.

Myję buzię tą pianką 2 razy dziennie od około 2 tygodni. Już tyle wystarczyło, abym zauważyła pierwsze efekty. Wągry, które jeszcze nie tak dawno temu były wyraźne i każdego dnia wzbudzały we mnie kompleksy, teraz są niemal niewidoczne. Nie muszę już nic wyciskać, żeby cieszyć się upragnionym efektem gładkiej skóry.

Pianka myjąca z kwasem AHA Isana Love Your Skin dostępna jest w drogeriach Rossmann za jedyne 11,49 zł. To 165 ml produktu, który wystarcza naprawdę na długo.

Pianka do twarzy Isana z kwasem AHA z Rossmanna, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

ISANA Love Your Skin z kwasem AHA

Ten produkt to klucz do sukcesu, ale oczywiście pod pewnymi warunkami. Kluczowa jest regularność. Jak każdy produkt do mycia twarzy, również tę piankę należy stosować dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Dzięki temu pozbywamy się sebum i zanieczyszczeń z twarzy, przygotowując ją pod dalszą pielęgnację.

Nie można oczywiście zapominać o odpowiednim nawilżeniu skóry. Ostatnio odkryłam taki krem, że już nic więcej nie potrzebuję do codziennej pielęgnacji. Nawilża niczym najlepszy booster i jednocześnie chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Kwas AHA - działanie na skórę

Wracając jeszcze na moment do pianki, trzeba wspomnieć o jej składzie. Kluczowym elementem tego kosmetyku jest kwas AHA, czyli alfa-hydrokwas. Działa on przede wszystkim na zrogowaciałą warstwę twarzy. Złuszcza martwy naskórek i stymuluje pracę kolagenu oraz elastyny. Właśnie to sprawia, że ten produkt tak świetnie oczyszcza skórę. Dodatkowo pielęgnuje ją i zapobiega starzeniu się cery.