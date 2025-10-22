Pielęgnacja skóry wokół oczu to wciąż temat pomijany przez wiele kobiet. Choć zdajemy sobie sprawę z tego, jak kluczowe jest to dla nawilżenia i zapobiegania powstawaniu kurzych łapek, często zbyt późno sobie o tym przypominamy. Niezależnie jednak od tego, czy chcesz uniknąć, czy już zmierzasz się z drobnymi zmarszczkami, ten produkt będzie dla ciebie idealny. Te kultowe hydrożelowe płatki pod oczy z kolagenem za 5,99 zł cudnie nawilżają, rozświetlają i wygładzają zmarszczki. Poznaj je lepiej.

Kultowe hydrożelowe płatki pod oczy z kolagenem za 5,99 zł

Niedawno pisałam, że te płatki pod oczy z kolagenem za 3,99 zł zawsze mam pod ręką, ale czasami lubię je zamienić na inny produkt - również z tym cennym składnikiem aktywnym. O właściwościach kolagenu można bowiem pisać wiele, ale szczególnie istotna jest ta, że zapobiega powstawaniu zmarszczek i wygładza te, które już utworzyły się na naszej skórze. I właśnie dlatego te płatki działają tak rewelacyjnie.

Chodzi o hydrożelowe płatki pod oczy z kolagenem marki Eveline Cosmetics. Również nie są drogie - w standardowej cenie kosztują 9,99 zł, a teraz możemy je dostać za jedyne 5,99 zł. A mają działanie 3 w 1, więc naprawdę warto je wypróbować.

Hydrożelowe płatki pod oczy z kolagenem i śluzem ślimaka Eveline Cosmetics, Fot. materiały promocyjne, eveline.pl

Hydrożelowe płatki pod oczy z kolagenem i śluzem ślimaka prasują zmarszczki

Śluz ślimaka, bajkalina i kolagen - to właśnie te 3 składniki sprawiają, że płatki pod oczy Eveline są niezawodne. Dzięki nim produkt cudownie nawilża na dłuższy czas. Dodatkowo płatki wygładzają zmarszczki pod oczami oraz rozświetlają skórę, zapewniając nam 24-godzinny blask.

Ten kosmetyk błyskawicznie likwiduje oznaki przemęczenia. Jest bezpieczny i przetestowany dermatologicznie, więc każda z nas śmiało może go wypróbować. Jak sam producent zapewnia, to idealna opcja przed wielkim wyjściem.

Pielęgnacja skóry wokół oczu

Pielęgnacja skóry wokół oczu jest niezwykle istotna - nie tylko w przypadku pań 50+. Warto jak najczęściej nawilżać ten element twarzy, aby zapobiegać przedwczesnemu powstawaniu kurzych łapek.

Warto też pamiętać o tym, jak ważny jest kolagen. Proteiny w pielęgnacji skóry są jak eliksir młodości - ujędrniają, nawilżają i wygładzają cerę. A kolagen jest pod tym względem szczególnie istotny. Powinniśmy wprowadzać go do pielęgnacji od 25. roku życia, bo właśnie wtedy stopniowo zaczyna go naturalnie brakować w organizmie.

