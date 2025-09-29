Jesień i zima to pory roku, kiedy nasza skóra wymaga szczególnej pielęgnacji. Warto zatem przemyśleć, jakie kosmetyki stosujemy w tym okresie. Szczególnie pożądane powinny być konkretne składniki aktywne. Na pewno warto sięgać po najlepsze proteinowe kosmetyki do skóry i włosów. Równie cenne są jednak ceramidy. To bowiem składnik aktywny, który nie tylko rewelacyjnie dba o cerę, ale też ją chroni. Krem napakowany ceramidami ISANA w Rossmannie w super cenie możemy kupić jeszcze przez kilka dni.

Ten krem napakowany ceramidami teraz złapiesz za grosze

Ceramidy to must have na jesień i zimę. Niezależnie od tego, w jakiej formie je stosujemy, warto włączyć je do swojej pielęgnacji w tym okresie. Niedawno pisałyśmy, że to serum z ceramidami od polskiej marki rozwiąże problemy twojej skóry. Równie skuteczny jest ten krem.

W Rossmannie znajdziemy różne marki kosmetyków, ale szczególnie warto zwrócić uwagę na produkty marki ISANA. Dostaniemy je wyłącznie w tej drogerii, a niektóre z nich mają naprawdę ciekawy skład i potrafią zdziałać cuda z naszą skórą. Z pewnością godny polecenia jest ten krem z ceramidami.

Krem napakowany ceramidami ISANA w Rossmannie w super cenie

Krem z ceramidami marki ISANA od dawna dostępny jest w sieci sklepów Rossmann. Jego cena z reguły nie jest wysoka, ponieważ wynosi 24,99 zł. Jest to zatem kosmetyk doskonały, ponieważ za niską ceną idzie wysoka jakość. W dodatku teraz, do 3 października, kupimy go jeszcze taniej - za jedyne 14,99 zł.

Ten krem dostępny jest w 50-ml tubce, która w pełni napakowana jest ceramidami. Dzięki temu nie tylko odpowiednio nawilża, ale też wzmacnia naturalną barierę hydrolipidową skóry. Poprawia także jej zdolność do regeneracji. Dodatkowo w kremie zawarty jest pantenol, który działa kojąco na cerę i sprawia, że o wiele dłużej utrzymujemy prawidłowy poziom nawodnienia.

W składzie tego produktu znalazł się również niacynamid. Ten składnik poprawia strukturę skóry i chroni ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. A dodatek oliwy z oliwek pozostawia na skórze wrażenie dogłębnej pielęgnacji i dodaje jej elastyczności.

Krem z ceramidami ISANA, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Krem z ceramidami idealny na jesień i zimę

Ceramidy to składnik aktywny, na który warto postawić jesienią i zimą, czyli w mroźne pory roku, gdy narażeni jesteśmy także na suche powietrze od ogrzewania. Mają wówczas zbawienny wpływ na naszą cerę. Ich główne właściwości w tym okresie to:

chronią skórę przed zimnem, wiatrem i innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,

przyspieszają jej regenerację,

zapobiegają utracie wilgoci,

silnie nawilżają,

łagodzą podrażnienia i suchość skóry,

niwelują szczypanie i zaczerwienienia,

koją i łagodzą podrażnienia,

wspomagają odbudowę uszkodzonej bariery hydrolipidowej.

Właśnie dlatego kosmetyki z ceramidami warto stosować przede wszystkim teraz. Jesienią i zimą dobrze sprawdzi się również pielęgnacja przy pomocy protein, retinolu oraz niacynamidu.

