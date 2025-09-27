Witamina C to jedna z najczęściej rekomendowanych w kosmetologii substancji. Dzięki niej możliwe jest rozjaśnianie przebarwień, wyrównanie kolorytu skóry i ochrona przed stresem oksydacyjnym. To składnik, który sprzyja zmniejszaniu pigmentacji skóry, więc po lecie warto sięgać po serum z witaminą C, które rozprawi się z posłonecznymi przebarwieniami na twarzy. Ten produkt ma wysoką skuteczność.

Jak działa i dla kogo jest Serum Garnier Vitamin C+?

Produkt rozjaśnia istniejące już przebarwienia, ale też zapobiega powstawaniu nowych. Już po kilku dniach stosowania skóra staje się bardziej rozświetlona — to wynik działania antyoksydantów i lekkich pigmentów odbijających światło.

Po ok. 8 tygodniach regularnego stosowania redukcja posłonecznych plam dochodzi do 70% (tak deklaruje producent).

Formuła serum opiera się na specjalnym zestawie aktywnych składników:

Witamina Cg (pochodna witaminy C). Jest to silny antyoksydant o właściwościach rozjaśniających. Pomaga redukować przebarwienia, wyrównywać koloryt skóry, a także działa przeciwstarzeniowo i przeciwzmarszczkowo. Witamina Cg łagodzi również stany zapalne.

(pochodna witaminy C). Jest to silny antyoksydant o właściwościach rozjaśniających. Pomaga redukować przebarwienia, wyrównywać koloryt skóry, a także działa przeciwstarzeniowo i przeciwzmarszczkowo. Witamina Cg łagodzi również stany zapalne. Melasyl™ . To opatentowana przez L'Oréal cząsteczka, która powstała w wyniku wieloletnich badań. Jej działanie polega na przechwytywaniu prekursorów melaniny, dzięki czemu nie tylko redukuje istniejące przebarwienia, ale również zapobiega powstawaniu nowych. Co ciekawe, według testów in vitro, połączenie witaminy Cg i Melasylu™ jest 30 razy skuteczniejsze w redukcji przebarwień niż witamina Ce, która była stosowana w poprzedniej wersji serum.

. To opatentowana przez L'Oréal cząsteczka, która powstała w wyniku wieloletnich badań. Jej działanie polega na przechwytywaniu prekursorów melaniny, dzięki czemu nie tylko redukuje istniejące przebarwienia, ale również zapobiega powstawaniu nowych. Co ciekawe, według testów in vitro, połączenie witaminy Cg i Melasylu™ jest 30 razy skuteczniejsze w redukcji przebarwień niż witamina Ce, która była stosowana w poprzedniej wersji serum. Niacynamid (pochodna witaminy B3). Ten składnik aktywny wspiera redukcję przebarwień, wzmacnia barierę hydrolipidową skóry i działa przeciwzapalnie oraz przeciwstarzeniowo.

(pochodna witaminy B3). Ten składnik aktywny wspiera redukcję przebarwień, wzmacnia barierę hydrolipidową skóry i działa przeciwzapalnie oraz przeciwstarzeniowo. Kwas salicylowy. Należy do kwasów AHA i jest znany ze swoich właściwości złuszczających naskórek, co pomaga w redukcji przebarwień. Dodatkowo, redukuje zaskórniki, reguluje wydzielanie sebum oraz ma działanie antybakteryjne i przeciwzapalne.

Serum można nakładać punktowo i na cała twarz i dekolt, Fot. materiały prasowe

Do jakiej cery jest to serum?

Formuła produktu jest lekka i nietłusta, dlatego serum może być stosowane do różnych typów skóry: suchej, normalnej, mieszanej, tłustej oraz wrażliwej.

Dzięki obecności składników takich jak niacynamid i witamina Cg produkt radzi sobie także w przypadku skóry z niedoskonałościami, a nie tylko tej z przebarwieniami.

Niemniej w przypadku skóry bardzo wrażliwej zalecana jest ostrożność – lepiej zaczynać przetestowania produktu na małym fragmencie skóry i zaczynać od mniejszych dawek.

Jak stosować to serum?

Najlepiej na oczyszczoną, suchą skórę. Użyj jednej pełnej pipety i dokładnie rozprowadź produkt na twarzy, szyi i dekolcie. Stosuj rano i wieczorem. Wielu dermatologów podkreśla, że stosowanie witaminy C rano ma dodatkową wartość ochronną przed wolnymi rodnikami i promieniowaniem UV.

Po serum możesz zastosować lekki krem nawilżający i obowiązkowo krem z filtrem w ciągu dnia. Unikaj nakładania aktywnych składników drażniących (silnych kwasów, retinoidów) w tej samej chwili co serum, by nie zwiększać ryzyka podrażnienia i niestabilności witaminy C.

Dodatkowo, na szczególnie widoczne przebarwienia, możesz serum nakładać punktowo, aby w tych miejscach zintensyfikować rozjaśnianie miejsc o intensywniejszej pigmentacji.

