Nazwa Toasted Strawberry Caramel brzmi jak słodki deser i dokładnie tak można opisać tę stylizację paznokci. Cudo stworzone przez Toma Bachika, stylistę paznokci gwiazd, jest połączeniem elegancji i słodyczy. Idealnie wpisuje się w klimat sezonu jesień-zima 2025/26. Te paznokcie wyglądają jednocześnie uroczo i zmysłowo, zachwycając subtelnym blaskiem. Dobrze będą wyglądać zarówno na długiej, jak i krótkiej płytce.

Reklama

Jak wygląda stylizacja Toasted Strawberry Caramel?

Stylizacja Toasted Strawberry Caramel to ucieleśnienie jesiennej elegancji w najbardziej apetycznej odsłonie. To manicure, który przyciąga uwagę subtelnym blaskiem i wyjątkowym odcieniem — połączeniem przygaszonego, truskawkowego różu z głębokimi, karmelowymi tonami. Ten kolor nie jest oczywisty: w zależności od światła potrafi mienić się niczym metaliczna tafla, raz cieplejsza i bardziej złocista, innym razem chłodniejsza i różowa. Efekt lustra nadaje całości nowoczesności, a jednocześnie wprowadza wrażenie miękkości i luksusu, jakby paznokcie zostały delikatnie pokryte warstwą słodkiego, kremowego karmelu.

To stylizacja, która doskonale oddaje klimat sezonu jesień–zima 2025/26 – ciepła, kobieca i wyrafinowana. Nie jest przesadnie urocza, jej elegancki, metaliczny połysk równoważy apetyczną barwę, tworząc harmonijną całość. Ten manicure pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak i bardziej formalnych okazji. Pięknie współgra z miękkimi tkaninami, np. beżowym kaszmirem, bordowym welurem czy satyną w kolorze różowego złota. W zestawieniu ze złotą lub miedzianą biżuterią nabiera jeszcze większej głębi i blasku.

Karmelowe paznokcie hitem jesieni 2025

Karmelowy kolor to zdecydowanie jeden z hitów, który doczekał się mnóstwa interpretacji w sztuce zdobienia paznokci. Sam Tom Bachik, który jest twórcą inspiracji Toasted Strawberry Caramel, zaproponował kilka odsłon manicure w ciepłym brązowym odcieniu. Chociaż wersja z różowym połyskiem zrobiła na mnie największe wrażenie, to uroku nie można odmówić również wersji Toasted Chesnut Mani, który wykorzystuje złote drobiny, dodające całości więcej wyrafinowania. Biorąc pod uwagę, że złoto na paznokciach jest teraz niezwykle popularne, to jeśli tylko wolisz bardziej luksusowe i bogate stylizacje, może się okazać, że to wydanie będzie strzałem w dziesiątkę!

Złoto i karmel to idealna para, więc jeśli zależy ci na bardziej oczywistym połączeniu, w mediach społecznościowych znajdziesz mnóstwo inspiracji. Długie migdały z zatopioną w tafli koloru złotą folią, metaliczne zdobienia 3D, magnetyczne drobiny aż po gruby brokat – możliwości jest mnóstwo. Dlatego jestem pewna, że niezależnie od tego, czy wolisz złote, czy różowe ozdoby, z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

Czytaj także: