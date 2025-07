Jesień w 2025 roku będzie niezwykle przytulna ze względu na kolory, które będą wówczas dominować. W tym sezonie stawiamy na brązy, dlatego absolutnym hitem będą hot chocolate nails. Również w stylizacjach dominować będzie ta barwa oraz panterka. Do tego typu outfitów idealnym uzupełnieniem z kolei będzie taki manicure. Golden nails będą hitem jesieni 2025, a ja wcale się temu nie dziwię. To bowiem paznokcie z klasą, ale pod pewnymi warunkami.

Golden nails będą hitem jesieni 2025

Golden nails to oczywiście złote paznokcie. Tego typu stylizacja jest dość ekstrawagancka i wielu z nas kojarzy się z kiczem. Okazuje się jednak, że wszystko zależy od tego, w jaki sposób wykonamy swój manicure. Jeśli złoto będzie biło w oczy i zastosujemy do niego efekt lustra, wówczas nasze paznokcie mogą być passe. Są jednak sposoby na to, aby obronić golden nails.

Złote paznokcie nie muszą od razu rzucać się w oczy. Wystarczy, że znajdziemy swój ulubiony sposób na taką stylizację. Istnieją różne techniki wykonywania manicure, które są w stanie zapewnić nam najmodniejsze paznokcie jesieni w wersji minimalistycznej.

Golden nails to manicure z klasą

Kluczową rzeczą w stylizowaniu złotych paznokci jest myślenie o tym, że mają być dodatkiem i ozdobą naszej stylizacji, a nie ją przytłaczać. Dlatego świetnie pod tym względem sprawdzi się french manicure, który jest delikatny, a jednocześnie złoty czubek płytki doda mu charakteru. Absolutnie niesamowitym połączeniem jest także golden coffee boomer, czyli doskonale znany nam baby boomer, ale w odcieniach kawowym i złotym.

Dla fanek jeszcze większego minimalizmu również się coś znajdzie. Wystarczy postawić bowiem na wifey nails, a do tego posypać płytkę złotym pyłem. Jestem pewna, że na golden dust nails zdecyduje się wiele kobiet.

Złote paznokcie - inspiracje

Znalazłam 5 inspiracji na zastosowanie złota na paznokciach. Każda z tych stylizacji wbrew pozorom jest niezwykle klasyczna i elegancka. Z pewnością znajdziesz wśród nich manicure idealny dla siebie.

Golden french manicure

Golden pearl manicure

Golden coffee boomer

Golden dust nails

Golden details