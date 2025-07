2025 pod względem paznokciowym to rok minimalistek. Aktualnie stawiamy bowiem na jasne lakiery, proste kształty i króciutką płytkę tak, aby nasze dłonie prezentowały się kobieco i schludnie. Właśnie dlatego princess nails to nowy hit minimalistek na lato 2025, a chrome nails będą królować jesienią 2025. To nie koniec. Okazuje się, że aktualnie kwintesencją stylu i luksusu jest tylko ten manicure. French może się zatem schować. Wifey nails to modne paznokcie 2025 roku.

Reklama

Wifey nails to modne paznokcie 2025

Jasne paznokcie można zrobić na wiele sposobów. Żadne nie będą jednak tak eleganckie i luksusowe jak wifey nails. To manciure, który spopularyzowała Hailey Bieber. Również inne gwiazdy go kochają. W Polsce np. chętnie stawia na niego Julia Wieniawa. Nic więc dziwnego, że w tym roku coraz więcej kobiet prosi o taką stylizację w salonach manicure.

Wifey nails charakteryzują się prostotą w jasnym wydaniu. Przypominają trochę "nagie paznokcie" i lansują naturalne podejście do urody. Im bardziej bowiem będą przezroczyste, tym lepiej. Jak dokładnie wyglądają?

Wifey nails to kwintesencja stylu i luksusu

Stylizację wifey nails wykonujemy przy pomocy przezroczystego, różowego lub białego lakieru do paznokci. Kluczowe jest to, aby prawie nie było go widać. Dlatego, gdy paznokieć jest dłuższy, można mieć wrażenie, że prześwituje. Z kolei krótka płytka będzie wyglądała jak pomalowana lakierem przezroczystym lub kremową bazą. Można zaszaleć i postawić np. na matowy top, dzięki czemu paznokcie będą wyglądać jeszcze bardziej naturalnie.

Taki manicure wykonuje się po to, aby dłonie wyglądały schludnie i luksusowo. Nie może rzucać się w oczy, ale powinien podkreślać np. biżuterię, która znajdzie się na naszych palcach i nadgarstkach. Przy takiej stylizacji paznokci pierścionki i bransolety są bowiem kluczowe.

Reklama

Wifey nails - inspiracje

Istnieją różne wersje wifey nails. Wybrałam 5 moim zdaniem najpiękniejszych paznokci w tym stylu, na które warto postawić, jeśli chcesz prezentować się modnie i luksusowo.