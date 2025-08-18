Były modne już wiosną jako glazed matcha nails, a teraz wracają na salony w formie matcha latte. To połączenie delikatnej zieleni z mlecznymi, kremowymi tonami. Dzięki temu manicure jest uniwersalny - sprawdzi się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i na wieczorne wyjścia. Co więcej, pasuje do różnych długości i kształtów paznokci - od klasycznych migdałków po modne w tym roku kwadraty czy uniwersalne owale.

Matcha latte: klasyka czy odwaga?

Możesz pomyśleć, że zielone paznokcie są odważne i nie pasują każdemu. Rzeczywiście, to nie jest kolor, który może nosić każdy - podobnie jest z żółtym czy barbiowym różowym. Ale w stonowanej wersji matcha latte może wyglądać naprawdę elegancko i nie zaburzać twojego klasycznego stylu.

Matcha latte nails dobrze komponują się z neutralnymi stylizacjami w beżach, brązach i szarościach, ale ciekawie kontrastują także z mocniejszymi kolorami, np. bordowym czy granatem. Dzięki temu są niezwykle uniwersalne i łatwe w noszeniu.

Ten trend pozwala na zabawę detalami - można łączyć gładkie paznokcie z subtelnym marmurkowym efektem, minimalistycznymi geometrycznymi wzorami czy delikatnym brokatem. Dzięki temu każdy manicure może być niepowtarzalny.

Pomysły na matcha latte nails

Trend matcha latte nails łączy kremowe beże, delikatne zielenie i ciepłe brązy, tworząc manicure inspirowany ulubionym napojem influencerek. Te inspiracje możesz wypróbować, by podkreślić swój jesienny look.

1. Kremowa baza z zielonym akcentem

Podstawą tej stylizacji jest neutralny, kremowy lub mleczny odcień pokrywający większość paznokcia. Na jednym lub dwóch paznokciach dodaj pastelową, miękką zieleń, np. w formie małego ombre lub delikatnego zdobienia - może to być serduszko, listek, etc. Taki manicure jest minimalistyczny, elegancki i pasuje do codziennych stylizacji.

2. Efekt latte marmurkowy

Ten design naśladuje wygląd mlecznej pianki w matcha latte. Wystarczy połączyć kremowy i miętowy odcień w nieregularne wzory przypominające marmur. Efekt jest naturalny, lekko artystyczny i przyciąga spojrzenia. Idealny dla osób, które lubią unikalny, ale stonowany manicure.

3. Ombré matcha

Paznokcie ombré w stylu matcha latte to delikatne przejście kolorów od kremowego u nasady paznokcia do głębszej zieleni na końcówkach. Można zastosować wersję błyszczącą lub matową. W obu przypadkach efekt jest nowoczesny i stylowy. Takie paznokcie świetnie komponują się z jesiennymi swetrami i neutralnymi płaszczami.

4. Matowe latte nails

Matowy manicure w odcieniach latte i zieleni daje spokojny, stonowany efekt. Kremowa baza w połączeniu z delikatnymi, pastelowymi akcentami zieleni wygląda naturalnie i elegancko. Matowa powierzchnia dodatkowo sprawia, że manicure jest subtelny, ale wyrazisty. Możesz też śmiało połączyć mat z marmurkiem.

