W sezonie lato-jesień 2025 stawiamy na prostotę z dopracowanym detalem. Inspirowane fakturą lnu paznokcie wyglądają lekko, świeżo i elegancko. To doskonała propozycja na każdą okazję - od codziennych stylizacji po ważne wyjścia. Wyróżnia je jeden szczegół, który robi całą robotę. Zdobienie to możesz wykonać zarówno lakierami klasycznymi, jak i hybrydowymi.

Reklama

Czym są linen nails?

Linen nails to czysty manicure nude z matowym wykończeniem w stylu clean girl nails. Kolorystyka to głównie odcienie beżu, mlecznego różu, czasem też rozbielonego brązu. Kolory te przypominają naturalny odcień płytki paznokcia, ale są odrobinę bardziej eleganckie i "lniane". To efekt, który wygląda, jakbyś po prostu miała perfekcyjnie zadbane paznokcie sama z siebie.

Wykończenie matowym topem gra tutaj pierwsze skrzypce i zdefiniowało to zdobienie jako trend. To ono daje efekt subtelnej, lnianej tekstury i odróżnia linen nails od klasycznego nude manicure. Właśnie ten jeden detal, czyli brak połysku, sprawia, że paznokcie wyglądają nowocześnie i luksusowo. To też alternatywa dla popularnego jakiś czas temu naked disco nails.

Linen nails najlepiej wyglądają na krótkich kształtach, fot. Adobe Stock, Dmitri

Komu pasują linen nails i kiedy je nosić?

Ten manicure pasuje absolutnie każdemu - dłonie wyglądają na zadbane i schludne, niezależnie od długości czy kształtu paznokci. Krótkie owalki, kwadratowe końcówki czy całkowicie naturalna płytka? Linen nails prezentują się świetnie w każdej wersji i w każdej sytuacji. Sprawdzą się także jako element męskiego manicure, szczególnie w przypadku obgryzionych paznokci. Zrekonstruowana płytka z efektem linen wygląda naturalnie i nie rzuca się w oczy.

To także idealny wybór, jeśli masz przed sobą ważne spotkanie lub rozmowę kwalifikacyjną. Doskonale uzupełnią też twój look na wakacjach, kiedy nie chcesz martwić się widocznymi odrostami. To również świetna propozycja dla fanek minimalizmu - wybierz to zdobienie, jeśli nie przepadasz za kolorem na paznokciach, a jednak chcesz mieć estetycznie zrobione paznokcie.

Jak zrobić linen nails w domu?

Wykonanie zdobienia linen nails jest bardzo proste i możesz wykorzystać zarówno klasyczne, jak i hybrydowe lakiery czy żele. Na odpowiednio przygotowaną płytkę połóż warstwę lakieru w odcieniu nude (może być to baza z kolorem, klasyczny lakier albo miękki żel). Następnie nałóż matowy top i utwardź albo poczekaj, aż wyschnie. Na koniec skórki delikatnie posmaruj oliwką i gotowe.

Czytaj także: