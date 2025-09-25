Trendy z lat 90. nieustannie wracają do łask. W tym sezonie jest to szczególnie widoczne. Ten trend z lat 90. wraca w wielkim stylu. Popularne też znów stały się ogrodniczki, biker boots oraz berety. A jeśli pozostajemy przy tych ostatnich, to najlepiej prezentują się one na jednym rodzaju fryzury. Heartthrob bob haircut to hit jesieni 2025, który rewelacyjnie komponuje się z beretem i wieloma innymi modnymi elementami garderoby.

Heartthrob bob haircut to hit jesieni 2025

W latach 90. wszyscy stawiali na takie cięcie. Heartthrob bob to mocno wycieniowana, charakteryzująca się nieco krótszym tyłem niż przodem, ale postrzępiona tak, aby z przodu przypominać serduszko. Dysproporcja w długości z przodu i z tyłu nie powinna być jednak zbyt duża - staramy się mimo wszystko osiągnąć efekt wyrównanego boba, niezależnie od tego, czy decydujemy się na bardzo krótką opcję, czy może trochę dłuższą.

Optymalna długość takich kosmyków to linia żuchwy. Boby z reguły kończą się właśnie na tej wysokości, wyostrzając rysy i sprawiając, że cała fryzura nabiera lekkości. Zobacz, jak wygląda tego typu cięcie.

Heartthrob bob to powrót do lat 90.

W latach 90. wiele gwiazd stawiało na takie uczesanie - zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Tego typu boby na swojej głowie mieli m.in. Brad Pitt i Johnny Depp, jak również Jennifer Aniston, Winona Ryder czy Uma Thurman.

Dziś coraz więcej it-girls decyduje się na tego typu uczesanie, a my bierzemy z nich przykład. W sieci pełno jest inspiracji na taką fryzurę - od bardzo krótkich, aż po dłuższe kosmyki. W takim uczesaniu najlepiej będą wyglądać osoby o grubszych włosach, bo dzięki temu automatycznie zyskają objętość. Niezależnie od tego, jaki masz kształt twarzy, bob może wyglądać dobrze. Jedynie osoby o owalnym kształcie powinny uważać i skonsultować się z fryzjerem, ponieważ w ich przypadku ta fryzura może jeszcze bardziej wydłużyć buzię.

Heartthrob bob - inspiracje

Tego typu bob doskonale prezentuje się z beretami i innymi modnymi elementami garderoby oraz dodatkami. Świetnie wygląda też na różnych odcieniach włosów. Znalazłam 3 inspiracje na noszenie heartthrob bob. Być może któraś z nich przekona cię do zdecydowania się na to modne cięcie.