Reklama

Jeszcze niedawno były symbolem wieczorowej etykiety i świata, w którym moda podporządkowana była zasadom elegancji i społecznego kodu ubioru. Dziś długie rękawiczki – od miękkich, skórzanych modeli po lekkie, półtransparentne wariacje z koronki – wracają do codziennej garderoby w zupełnie nowej roli. Nie są już zarezerwowane wyłącznie dla wieczorowych sukni. Stają się elementem współczesnego power dressingu, który redefiniuje kobiecą elegancję, przesuwając ją w stronę intelektualnego minimalizmu.

Od arystokracji przez opera gloves aż do współczesnej elegancji

Historia długich rękawiczek sięga znacznie dalej niż mogłoby się wydawać. Już w starożytności pełniły funkcję symbolu statusu, będąc elementem stroju elit. Prawdziwą modową karierę rozpoczęły jednak w renesansie, kiedy stały się nieodłącznym elementem garderoby europejskiej arystokracji. W kolejnych stuleciach rękawiczki ewoluowały w kierunku coraz bardziej dopasowanych form, aż w końcu były już niemal obowiązkowym elementem eleganckiego stroju dziennego i wieczorowego. Ich długość miała znaczenie – im wyżej sięgały, tym bardziej podkreślały formalny charakter stylizacji.

Spektakularny moment w historii trendu nastąpił w pierwszej połowie XX wieku, kiedy tzw. opera gloves, sięgające powyżej łokcia, stały się synonimem luksusu. Noszone do sukien balowych i koktajlowych, podkreślały smukłość ramion i nadawały sylwetce teatralnej elegancji. W latach 40. i 50. XX wieku rękawiczki były już częścią modowego kanonu, pojawiając się zarówno w stylizacjach dziennych, jak i wieczorowych. Z czasem ich znaczenie osłabło wraz z rosnącą popularnością casualowego stylu, jednak moda – jak wiadomo – lubi się powtarzać.

Dlaczego trend na długie rękawiczki wraca właśnie teraz?

Współczesny powrót długich rękawiczek wpisuje się w szersze zainteresowanie estetyką quiet luxury, w której liczy się subtelność i świadome operowanie detalem. Z pewnością nie bez znaczenia jest także wpływ rosnącej popularności kina kostiumowego, jak "Wichrowe Wzgórza" czy "Bridgertonowie". Aktorki zaczęły pojawiać się w stylizacjach inspirowanych produkcjami, a popularne fashionistki również zaczęły pokazywać się w zestawach inspirowanych ulubionymi filmami czy serialami.

Teraz projektanci reinterpretują historyczny dodatek w duchu współczesnego minimalizmu, wykorzystując wysokiej jakości skóry, transparentne tkaniny i dopracowane konstrukcje. Rękawiczki stają się elementem budującym proporcje sylwetki, wydłużają linię ramion i nadają stylizacji charakteru.

Długie rękawiczki na wybiegach Balenciaga, Prada, Simone Rocha, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Mini torebka jako współczesny must have do rękawiczek

Ich najbardziej aktualna odsłona niemal zawsze pojawia się w duecie z małą torebką. To połączenie bardzo modowe: wyrafinowana forma rękawiczek zestawiona z kompaktowym dodatkiem tworzy stylizację dopracowaną w każdym detalu. Mała torebka nie konkuruje z rękawiczkami – raczej podkreśla ich charakter, działając jak subtelna biżuteria i nadając całości nowoczesnego sznytu.

Jeśli chodzi o same zestawienia stylistyczne, długie rękawiczki coraz częściej pojawiają się w stylizacjach inspirowanych tailoringiem – zestawiane z dopasowanymi marynarkami, spódnicami midi czy minimalistycznymi sukienkami o prostej linii. Neutralna paleta barw, obejmująca cieliste odcienie, karmele, czerń, szarość i chłodne beże dodatkowo podkreśla ich ponadczasowy charakter.

Długie rękawiczki we współczesnych stylizacjach fashionistek, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Reklama
Reklama
Reklama