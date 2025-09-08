Pojawiły się na jesienno-zimowym pokazie Yves Saint Laurent i zachwyciły świat. Bluzki, marynarki, sukienki i płaszcze z szerokimi ramionami rodem z lat 80. skradły też twoje serce? Moje zdecydowanie tak. Nie bój się nosić ubrań z szerokimi ramionami - umiejętnie wystylizowane nie zdeformują sylwetki, wręcz przeciwnie, uwidocznią jej zalety. Szerokie ramiona doskonale wyglądają w towarzystwie butów na obcasie, np. w kolorze pearl white. Płaskie obuwie polecam schować głęboko w szafie, chyba że jesteś bardzo wysoka.

Reklama

Bluzki, bluzy i sukienki z szerokimi ramionami sprawią, że staniesz się wizualnie drobniejsza

Jak to możliwe, że szerokie ramiona sprawiają, że wizualnie wyglądasz na drobniejszą? To prosty i bardzo popularny trik it-girls - kupują ubrania o rozmiar za duże, aby wyglądać chudziej. Tak samo "działają" szerokie ramiona - w ich towarzystwie twoja figura będzie prezentować się smuklej. Ale uważaj - aby osiągnąć 100% efektu, dół stylizacji musi być dopasowany, dokładnie tak jak u Yves Saint Laurent.

Pokaz Yves Saint Laurent - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Szerokie ramiona i pasek w talii to sposób na sukces

Szerokie ramiona nonszalancko podkreślają górną część sylwetki. Pasek w talii zaznacza kobiece kształty. Czy taka konfiguracja może wyglądać dobrze? Oczywiście. Doskonale wie o tym Anthony Vaccarello, dyrektor kreatywny domu mody YSL. Taka kobieca stylizacja nadaje się zarówno na co dzień (spokojnie możesz iść w niej do pracy), jak i na specjalne wyjścia. Co z kolorami? Powinny być mocne i soczyste - świetnie sprawdzi się kolor ribbon blue.

Pokaz Yves Saint Laurent - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Szerokie ramiona plus zwierzęcy print to look nie tylko dla odważnych

Jeśli lubisz przyciągać spojrzenia, ta stylizacja jest dla ciebie. Bluzka z szerokimi ramionami w "dziki" print robi kolosalne wrażenie, dlatego uważaj z dołem. Powinien być on dopasowany. Idealnie gdyby miał skośne kieszenie, które podkreślą biodra, równoważąc w ten sposób proporcje sylwetki. Taki outfit to idealna opcja na imprezy i specjalne wyjścia - na co dzień polecamy "szerokie ramiona" w bardziej stonowanej wersji.

Reklama

Pokaz Yves Saint Laurent - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Szerokie ramiona w wersji soft

Mimo moich porad jesteś sceptycznie nastawiona do ubrań z potężnymi ramionami, jak te z pokazu Yves Saint Laurent? Spróbuj ich bardziej delikatną wersję - wszyte poduszki. Ubraniami z poduszkami dopasują się do kształtu ramion, dzięki czemu nie ma szans, że twoja stylizacja będzie bardziej śmieszyć niż zachwycać. Spróbuj, a gwarantuję, że pokochasz szerokie ramiona.