Projektanci zgodnie postawili na modele, które łączą komfort noszenia z mocnym efektem wizualnym. W trendach na jesień znajdziemy zarówno ponadczasowe rozwiązania, jak i odświeżone klasyki w nowych odsłonach. To dobra wiadomość, bo w 2025 roku wciąż możemy wyglądać modnie bez rezygnowania z wygody. Oto 3 fasony spódnic, które zawładnęły wybiegami i które możemy do woli stylizować w wersjach eleganckich i sportowych.

Reklama

Plisowana midi - klasyka w nowej odsłonie

Plisowane spódnice w długości midi znów są na topie, ale w tym sezonie zyskały bardziej wyrazisty charakter. Zamiast delikatnych pasteli pojawiają się nasycone kolory: burgund, butelkowa zieleń i głęboki granat. Idealnie komponują się z oversize’owymi swetrami i kozakami za kolano. Na co dzień zestawiaj ją z golfem i botkami na słupku. Na wieczór - dodaj jedwabną koszulę i cienki pasek w talii, by nadać sylwetce lekkości.

Świetnie sprawdza się również w połączeniu z krótką ramoneską lub dopasowaną marynarką, dzięki czemu zyskuje bardziej nowoczesny charakter. Jeśli lubisz modowe kontrasty, spróbuj zestawić plisowaną midi z masywnymi butami i skórzaną kurtką. W chłodniejsze dni możesz dodać rajstopy w modny wzór lub w odcieniu bordowym, co nada stylizacji indywidualnego wyrazu.

Plisowana midi wygląda dobrze w towarzystwie lekkiego swetra albo skórzanej ramoneski, fot. mat. prasowe

Skórzana mini - mocny akcent w garderobie

Skórzana mini to propozycja dla tych, które lubią podkreślić swój styl odważnym elementem. W 2025 roku nosimy ją nie tylko w czerni, ale też w odcieniach koniaku, oliwki i bordo. Świetnie wygląda zarówno z oversize’ową marynarką, jak i ciepłym swetrem o grubym splocie. Na chłodniejsze dni wybierz rajstopy w odcieniu skóry lub kryjące czarne.

Do tego botki lub kozaki i duża torba typu chocolate shopper - takie połączenie zrobi z ciebie prawdziwą it-girl. Jeśli chcesz dodać stylizacji nieco elegancji, zestaw mini z jedwabną koszulą i długim płaszczem w neutralnym kolorze. Na co dzień możesz przełamać jej charakter sportowymi elementami, np. sneakersami i bawełnianą bluzą. Warto też bawić się fakturami - skórzana mini świetnie komponuje się z moherem, kaszmirem i aksamitem.

Skórzana mini lubi towarzystwo kremowych swetrów, białej koszulki albo długiego kardiganu, fot. mat. prasowe

Jeansowa maxi - powrót lat 90. w opcji premium

Jeansowa maxi to fason, który pojawił się na wielu wybiegach i w lookbookach popularnych marek. Prosta linia, wysoki stan i ciemny denim sprawiają, że jest uniwersalna, a jednocześnie bardzo modna. Pasuje do oversize’owych płaszczy i sportowych kurtek. Połącz ją z krótkim kardiganem i botkami lub sneakersami. Na chłodniejsze dni dorzuć wełniany płaszcz w camelowym kolorze albo hit tej jesieni - cinnamon jacket.

Taki model świetnie podkreśla talię, a jednocześnie optycznie wydłuża sylwetkę. Warto szukać wersji z rozcięciem z przodu lub z boku, które dodaje lekkości i ułatwia poruszanie się. Jeśli lubisz akcenty retro, zestaw ją z szerokim paskiem i torebką w stylu lat 70.

Jeansowa maxi będzie dobrze wyglądać w połączeniu z białą koszulką, lekkim płaszczem albo ciepłą bluzą, fot. mat. prasowe

Czytaj także: