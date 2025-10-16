Oto 3 najbardziej pożądane torebki zimy 2026. Która zostanie number one? Ja mam swojego faworyta
Jesień-zima 2025/2026 przynosi rewolucję w świecie akcesoriów – torebki stają się równie ważne jak kurtka czy buty. Od wyrazistych fasonów w lakierowanej skórze, przez ekstrawaganckie biżuteryjne cudeńka aż po minimalistyczne modele typu baguette – każdy znajdzie coś dla siebie. Specjalnie dla ciebie wybrałam 3 torebki, które są teraz najbardziej pożądane przez wszystkie influencerki.
Torebki na sezon jesień–zima 2025/2026 nie pozostawiają złudzeń – moda w końcu przestała być nudna. W tym sezonie projektanci pozwolili sobie na odważne ruchy, łącząc przeciwieństwa i nadając klasycznym formom nowoczesny twist. Od nostalgicznych modeli retro po mikro torebki przypominające ozdoby – każdy detal został przemyślany.
Na wybiegach w Nowym Jorku, Paryżu, Mediolanie i Londynie domy mody takie jak: Chanel, Chloe, Fendi, Coach, Miu Miu, Stella McCartney, Balenciaga czy Acne zaprezentowały pełen wachlarz torebek, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających kobiet.
Brąz to nowa czerń
Jesień 2025 zaskakuje kolorem – brąz wyraźnie wypiera klasyczną czerń. Nie inaczej będzie zimą 2026. Na wybiegach królowały odcienie toffi i głębokiej czekolady. Torebki mają wygodne, codzienne formy. Miuccia Prada i Raf Simons stawiają na trapezowe torebki na krótkiej rączce w brązie cieniowanym techniką ombre. Inne modele to miękkie worki, shopperki czy kuferki – wszystkie w odcieniach, które emanują ciepłem i elegancją.
Zamsz — król wybiegów
Zamszowe torebki to kolejny silny akcent sezonu jesień-zima 2025/2026. Od Nowego Jorku po Paryż projektanci stawiają na klasyczny materiał, który doskonale wpisuje się zarówno w codzienne miejskie stylizacje, jak i te bardziej szykowne. Zamsz, uwielbiany przez kolejne pokolenia it-girls, powraca jako jeden z najczęściej wybieranych materiałów, oferując miękkość, styl i ponadczasowy urok.
Ważne: Zamszowe torebki szybko się brudzą, dlatego od razu kup spray impregnujący oraz specjalną szczoteczkę do czyszczenia.
Zwierz jak zawsze dziki
Projektanci nie zapomnieli o ekstrawagancji i nonszalancji. Wzory imitujące wężową skórę powracają z przytupem, ale tym razem w odświeżonej, bardziej odważnej formie – w różnych kolorach, z wykończeniami matowymi i błyszczącymi. Torebki od Miu Miu, Valentino i Stelli McCartney zachwycają oryginalnością i elegancją. Wężowa torebka to mój zdecydowany faworyt. Nie zamierzam rozstawać się z nią aż do wiosny.
