Moda aktualnie miesza wiele trendów z różnych lat. Szczególnie jeśli chodzi o buty. W trendach tej jesieni wciąż pozostają baleriny Mary Jane, ale tylko w takiej wersji. Hitem będą również chocolate heels oraz white slingback. Oczywiście nie zapominamy o bardzo modnych w ostatnim czasie mokasynach oraz sneakersach czy butach motocyklowych. Nieważne zatem, na jaki model się zdecydujesz, kluczowa będzie jedna rzecz - odcień. Modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 dotyczą bowiem nie tylko ubrań, ale też obuwia. A pod tym względem absolutnym hitem będą barwy czekolady, beże i bordo.

Modne baleriny na jesień 2025

Baleriny Mary Jane nadal będą hitem, ale nie tylko. Jesienią 2025 śmiało stawiaj na model, w którym będzie ci wygodnie. Najbardziej pożądane baleriny to jednak te w kolorze brązowym lub bordowym. Możesz też zdecydować się na białe lub beżowe baleriny z odkrytą piętą i czarnym czubkiem, które wyglądają jak klasyki Chanel, a ostatnio wszędzie można je dostać. Zarówno jedna, jak i druga wersja jest bardzo stylowa, a jednocześnie na czasie.

Modne baleriny na jesień 2025, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Modne mokasyny na jesień 2025

To samo dotyczy mokasynów. Szare, beżowe, brązowe, musztardowe - do tej pory spotykane głównie u mężczyzn, teraz zdominują damskie szafy. Będziemy je nosić do wszystkiego, począwszy od biznesowych stylizacji i garniturów, przez jeansy i koszule czy marynarki, aż po sukienki w nieco sportowym stylu, które będą stanowić idealne połączenie z mokasynami. Nie bój się bawić fasonami i odcieniami, łącząc brąz np. z błękitem, a musztardową barwę z żółciami i pomarańczami.

Modne mokasyny na jesień 2025, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Modne sneakersy i trampki na jesień 2025

Sneakersy zawsze są na czasie. W tym sezonie stawiamy jednak na konkretne, stonowane odcienie. Biel, beż, brąz z ewentualnymi mocnymi wstawkami - np. musztardowymi, żółtymi lub bordowymi. Moim ukochanym połączeniem jest zestawienie beżu i bordo. Ale śmiało stawiaj na wersję, która tobie podoba się najbardziej - najważniejsze, aby dobrze komponowała się z modnymi elementami garderoby. Wtedy twoja stylizacja będzie hitem.

Modne sneakersy na jesień 2025, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Modne botki i kozaki na jesień 2025

Motocyklowe, masywne buty nadal będą na czasie, ale najlepiej ciemnoszare lub brązowe. Gonić je jednak zaczną zamszowe, brązowe kozaki - najlepiej na niskim obcasie. Hitem też będą kojarzące się do niedawna z kiczem białe kozaki. Jeśli wybierzesz skórzany model za kolano i na obcasie lub słupku, nie musisz obawiać się tego, że popełnisz modową wpadkę. Wręcz przeciwnie - będziesz prezentować się modnie i stylowo, zwłaszcza w połączeniu z trenczem lub klasycznym beżowym płaszczem.