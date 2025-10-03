Skórzane spodnie od lat zajmują wyjątkowe miejsce w modzie – łączą elegancję z drapieżnym charakterem, a odpowiednio dobrane pozwalają stworzyć zarówno codzienne, jak i bardziej wyrafinowane stylizacje. Trend na skórzany look nie ogranicza się wyłącznie do klasycznej czerni. Projektanci coraz częściej eksperymentują z krojami, kolorami i fakturami, wprowadzając do garderoby elementy, które podkreślają sylwetkę i dodają pewności siebie. Skórzane spodnie mogą być bazą do casualowych zestawów z luźnym swetrem, jak i do eleganckich stylizacji z marynarką czy szpilkami.

Spodnie z imitacji skóry – Reserved

Krój z lekko rozszerzającą się nogawką i gumką w pasie, pionowe przeszycia z przodu oraz rozcięcia przy kostkach optycznie wydłużają nogi. Tył gładki, bez kieszeni, z boku kryty zamek. Fason dopasowany w biodrach i udach, materiał o wyraźnym połysku. Cena: 99,99 zł.

Propozycja stylizacji: połącz je z dopasowanym topem w neutralnym kolorze, skórzaną ramoneską i białymi sneakersami na co dzień, lub z elegancką koszulą i czarnymi szpilkami na wieczorne wyjście.

Spodnie świetnie wyglądają na szczupłej sylwetce, Fot. materiały prasowe

Bordowe spodnie z imitacji skóry – Zara

Bordowe spodnie do kostki, lekko zwężane nogawki, regulowany sznurek w pasie. Poprzeczne przeszycie na wysokości kolan, 4 kieszenie, krój wysmuklający nogi i maskujący płaskie pośladki. Cena: 139 zł.

Propozycja stylizacji: do biura zestaw z białą koszulą i marynarką w stonowanym kolorze, klasycznymi loafersami z CCC lub czółenkami; na wieczorne spotkanie po pracy – z jedwabnym topem i delikatną biżuterią.

Ten model spodni wydłuża nogi i "wypełnia" pośladki, Fot. materiały prasowe

Spodnie imitujące skórę – Mango

Czarne, luźne spodnie w niewymuszonym eleganckim stylu o szerokich i wydłużonych nogawkach, z delikatnym połyskiem i fakturą skóry naturalnej. W talii listwa zapinana na guzik i haftki, kryty zamek z przodu, duże zaszewki oraz ozdobne przeszycia na linii kolan. Kieszenie z przodu, z tyłu brak. Cena: 209,99 zł.

Propozycja stylizacji: zestaw z dopasowanym golfem lub bluzką oversize, botkami na słupku i minimalistyczną biżuterią dla efektu eleganckiego luzu, lub z krótką kurtką i sneakersami dla miejskiego, swobodnego looku.

Ten fason doskonale maskuje nogi o większych gabarytach, Fot. materiały prasowe

