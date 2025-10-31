Lidl ponownie udowadnia, że moda i oszczędność mogą iść w parze. Tym razem sieć zachwyca promocją na kurtkę koszulową damską utility z wiskozą. Cena produktu została obniżona aż o 30% – z 49,99 zł na 34,99 zł. W obliczu rosnących cen odzieży to prawdziwa gratka dla miłośniczek stylu i jakości.

Koszula w stylu utility z Lidla to połączenie funkcjonalności i miejskiego stylu. Produkt dostępny jest w modnym kolorze khaki i wykonany został z materiału zawierającego wiskozę, co zapewnia komfort noszenia i lekkość. Styl utility, czerpiący inspirację z odzieży roboczej i militarnej, charakteryzuje się praktycznymi rozwiązaniami – kieszeniami, prostym krojem i stonowaną kolorystyką.

Koszula - Fot. lidl.pl

Styl utility – z czym nosić kurtkę khaki?

Styl utility idealnie łączy się z modą casualową. Koszulę w stylu utility można zestawić z prostymi dżinsami lub legginsami oraz klasycznymi sneakersami. Świetnie komponuje się także z białym t-shirtem i trampkami, tworząc swobodny look na co dzień. Dla miłośniczek bardziej wyrazistych zestawień, styl utility można przełamać kobiecymi akcentami – spódnicą midi i botkami.

Koszula militarna dla kobiet to również świetna alternatywa dla klasycznych kurtek przejściowych. Dzięki uniwersalnemu kolorowi i minimalistycznemu fasonowi doskonale sprawdza się w miejskiej przestrzeni, jak i na weekendowy wyjazd. Styl utility nie wychodzi z mody – jego surowa estetyka i funkcjonalność przyciągają coraz szersze grono zwolenniczek.

Gdzie założyć koszulową kurtkę w stylu militarnym?

Koszula w stylu utility to świetny wybór na wiele okazji. Można ją założyć na spacer po parku, zakupy w centrum handlowym czy spotkanie z przyjaciółkami. Ze względu na komfort i przewiewność materiału, idealnie nadaje się na każdą porę roku. Kolor khaki dobrze sprawdzi się także w bardziej wymagających warunkach – podczas wędrówek czy weekendowych wyjazdów poza miasto.

W stylizacjach do pracy koszula khaki sprawdzi się zestawiona z prostymi czarnymi spodniami i loafersami. Na nieformalne wyjścia wystarczy dodać trampki i plecak, by uzyskać miejski, swobodny look.

