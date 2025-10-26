Ocieplane sneakersy znów wracają na ulice i pokazują, że można połączyć funkcjonalność z najnowszymi trendami. W sezonie jesień-zima 2025/26 modne buty to nie tylko klasyczne kozaki, ale także sneakersy z futerkiem, które gwarantują komfort i styl w jednym. Sprawdź, który model będzie pasował do twojej garderoby i dlaczego warto postawić na trend athleisure właśnie teraz.

Ciemnobeżowe ocieplane sneakersy

Model Egiapia dostępny w Born2be to odpowiedź na potrzeby kobiet szukających ciepłych, a jednocześnie modnych butów na jesienno-zimowy sezon. Te ocieplane sneakersy w ciemnobeżowym odcieniu łączą miejski styl z nutką ekstrawagancji. Wnętrze butów wypełniono miękkim, sztucznym futerkiem, które zapewnia komfort termiczny w chłodniejsze dni. Mają okrągły nosek, sznurowanie i płaską grubą podeszwę. Zewnętrzna warstwa została wykonana z imitacji zamszu, co dodaje im elegancji i sprawia, że świetnie komponują się zarówno z casualowymi, jak i bardziej kobiecymi stylizacjami..

Te modne sneakersy damskie z futerkiem to idealny wybór dla kobiet, które nie chcą rezygnować z wygody nawet w najchłodniejsze dni. Stanowią świetne uzupełnienie stylizacji z płaszczem, swetrem czy oversizową kurtką. To klasyka w nowoczesnym wydaniu — idealna na przełom jesieni i zimy.

Ocieplane sneakersy z Born2Be, fot. mat. prasowe

Zamszowa klasyka z nutą elegancji

Drugi model, który zasługuje na uwagę, to brązowe sneakersy Pepe Jeans dostępne na Eobuwie. Wykonane zostały z naturalnego zamszu w kamelowym odcieniu. To propozycja dla kobiet ceniących klasyczne wykończenie i wysoką jakość materiałów. Wnętrze i wkładka wykonane są z materiału tekstylnego, który zapewnia miękkość i izolację od chłodu. Podeszwa została wykonana z tworzywa syntetycznego, a całość zamyka się w prostej formie z okrągłym noskiem i sznurowanym zapięciem. Płaska podeszwa zapewnia wygodę podczas codziennego użytkowania.

Te ocieplane sneakersy to model, który idealnie sprawdzi się w stylizacjach casualowych — zarówno z jeansami, jak i z dzianinową sukienką czy wełnianym płaszczem.

Ocieplane sneakersy Pepe Jeans, fot. mat. prasowe

Athleisure znowu na topie – sneakersy z futerkiem królują jesienią 2025

Moda athleisure przeżywa swój renesans. Na jesień 2025 trend ten powraca w pełnej krasie, a jego centralnym punktem są ocieplane sneakersy — łączące komfort sportowego obuwia z miejskim szykiem. W sezonie przejściowym między jesienią a zimą, gdy klasyczne kozaki są jeszcze za ciepłe, a lekkie tenisówki zbyt przewiewne, sneakersy z futerkiem stają się idealnym wyborem. Takie modele perfekcyjnie wpisują się w nurt casualowego stylu z nutką elegancji. Ich uniwersalna kolorystyka – beż i brąz – pozwala na łatwe dopasowanie do płaszczy, kurtek puchowych, oversize’owych swetrów czy legginsów. Futerko w środku buta nie tylko ociepla, ale i dodaje im stylowego charakteru.

Ciepłe sneakersy dla kobiet to już nie tylko praktyczne obuwie, ale także element stylizacji, który może grać główną rolę. Zdecydowanie warto mieć choć jedną parę w swojej szafie – najlepiej w neutralnym odcieniu i z trwałego materiału, jak zamsz czy jego imitacja. To połączenie wygody i stylu sprawia, że sneakersy athleisure stają się absolutnym must have sezonu.

Czytaj także: