Koszula, która wyprzedaje się w mgnieniu oka, znowu zrobiła furorę wśród klientek Pepco. Mowa o klasycznej koszuli damskiej w kratę wykonanej w 100% z bawełny, którą można kupić już za 40 zł. To nie tylko modny, ale i praktyczny wybór – idealny na sezon jesień-zima 2025/2026.

Ten model dostępny w sieci sklepów Pepco w całej Polsce zyskał status „must-have” dzięki swojej uniwersalności i wygodzie. Dostępna w rozmiarach od 34 do 46, w czarno-białym kolorze, wpisuje się w najnowsze trendy, nie tracąc przy tym na klasyce.

Koszula - Fot. pepco.pl

Dlaczego koszula damska Pepco to inwestycja na lata?

Koszula damska Pepco wykonana została z naturalnego materiału – 100% bawełny. To nie tylko gwarancja komfortu noszenia, ale i wytrzymałości. Naturalny, przewiewny materiał zapewnia ciepło w chłodniejsze dni, jednocześnie pozwalając skórze oddychać. Tkanina nie tylko prezentuje się elegancko, ale również sprawia, że koszula nadaje się do wielokrotnego prania i użytkowania przez długi czas bez obawy o utratę fasonu czy koloru.

Dłuższy krój modelu sprawia, że z łatwością można ją nosić na wiele sposobów, a jej fason nie wychodzi z mody. To sprawia, że ta bawełniana koszula z Pepco jest doskonałą inwestycją na lata.

Z czym nosić bawełnianą koszulę w kratę?

Stylizacja z koszulą w kratę daje wiele możliwości. Dłuższy fason idealnie pasuje do legginsów i obcisłych jeansów. Można ją nosić rozpiętą na gładki t-shirt lub zawiązaną w pasie dla bardziej casualowego efektu. Czarno-biała kolorystyka sprawia, że koszula pasuje do niemal wszystkiego – od neutralnych beży po mocne kolory.

Ta koszula to propozycja zarówno na luźne, codzienne stylizacje, jak i bardziej przemyślane zestawy. Wystarczy dodać botki i skórzaną ramoneskę, by uzyskać miejski, jesienny look. To również doskonała koszula do legginsów, gdy chcemy poczuć się swobodnie, ale wyglądać stylowo.

Na jakie okazje sprawdzi się klasyczna koszula?

Koszula damska Pepco w kratę to model idealny na wiele okazji. Świetnie sprawdzi się na spacer, zakupy, do pracy, a nawet na weekendowy wypad za miasto. Jej ponadczasowy krój i wzór w kratę nigdy nie wychodzą z mody. Dlatego warto mieć ją w szafie jako bazę do tworzenia stylizacji, które będą funkcjonalne, wygodne i modne przez cały sezon.

Dzięki naturalnemu materiałowi można ją nosić przez wiele godzin bez uczucia dyskomfortu, co czyni ją praktycznym wyborem dla aktywnych kobiet ceniących sobie komfort i styl.

Skąd nazwa „dad shirt” i dlaczego to trend?

Koszula Pepco określana jest mianem „dad shirt”, czyli koszuli inspirowanej męskim fasonem – luźnej, dłuższej, wygodnej i z klasycznym wzorem. Termin ten nawiązuje do stylu koszul noszonych przez ojców w latach 80. i 90., które dziś wracają do łask jako element modowych stylizacji.

„Dad shirt” cieszy się popularnością ze względu na swoją wygodę, uniwersalność i nostalgię, którą przywołuje. Koszula damska Pepco w klasyczną kratę doskonale wpisuje się w ten trend, łącząc modę z funkcjonalnością.