Jesień to pora roku, kiedy możemy przebierać w stylizacjach, a szczególnie w różnych modelach butów. Wiemy już, że brązowe botki to hit jesieni 2025, ale to nie wszystko. Dla pań, które bardziej chcą się wyróżnić, idealne będą botki animal motif. Warto jednak mieć też w szafie ponadczasową parę, a najlepiej pod tym względem sprawdzą się mokasyny. Szczególnie te czarne, klasyczne. Te mokasyny za 69,99 zł sprawdzą się idealnie i skradły już moje serce.

Te mokasyny za 69,99 zł skradły moje serce

Klasyka zawsze się obroni. Właśnie dlatego warto mieć w szafie elementy garderoby i dodatki, które są ponadczasowe i pasują niemal do każdej stylizacji. A mokasyny, które aktualnie wpadły mi w oko, właśnie takie są

Jest to para butów o prostym, klasycznym kształcie. Dodatkowo ma czarny kolor, który pasuje do wszystkiego. A znalazłam je w sieci - dokładnie na stronie born2be.pl.

Klasyczne mokasyny z born2be.pl idealne na jesień

Mokasyny, które znajdziemy w asortymencie born2be.pl to czarne marszczone mokasyny marki Vices z wkładką z naturalnej skóry. To model, który jest absolutnym must have w szafie każdej z nas. Jest bowiem na tyle uniwersalny, że możemy go nosić do wszystkiego, a jednocześnie marszczenia dodają mu charakteru, więc panie, które chcą się wyróżnić, również będą ukontentowane.

To buty idealne do pracy, gdy zestawimy je ze spódnicą ołówkową czy garniturem. Świetnie jednak będą komponować się też z jeansami czy spodniami typu palazzo. Możemy zatem nosić je również na co dzień. Do tego czarna torba i trencz - w takim wydaniu z pewnością zadasz szyku.

Mokasyny Vices dostępne są na stronie born2be.pl w rozmiarach 36-41. Kosztują tylko 69,99 zł. Zobacz, jak wyglądają.

Klasyczne mokasyny z born2be.pl za 69,99 zł, Fot. materiały promocyjne, born2be.pl

Czarne mokasyny - inspiracje

Tego typu buty pasują niemal do wszystkiego. Znalazłam jednak dla was 3 inspiracje na stworzenie stylizacji z takimi klasycznymi butami. To hitowe zestawienia jesieni 2025. Która z tych opcji podoba wam się najbardziej?