Trend na dopracowaną kobiecą formę widać wszędzie – od wybiegów po street style z Kopenhagi i Mediolanu. Krótsze fasony, zaznaczona talia, subtelnie rozkloszowany dół. To odpowiedź na potrzebę elegancji w wersji soft. Właśnie dlatego dzianinowy żakiet peplum z Mango z domieszką wełny stał się moim numerem jeden na ten sezon.

Baskinka wraca w wielkim stylu – i jest bardziej nowoczesna niż kiedykolwiek

Model, o którym mowa, to dzianinowy żakiet Mango w kolorze głębokiego brązu. Ma prosty dekolt w kształcie litery V, długie rękawy i delikatnie rozszerzany dół w stylu peplum, czyli dobrze nam znanej baskinki, która wróciła do łask. Dzięki temu miękko układa się na biodrach. Najmocniejszy akcent? Trzy złote, biżuteryjne guziki w klimacie retro, trochę jak z „Dynastii”, ale w bardzo współczesnym wydaniu.

Skład mówi sam za siebie: 73% akryl, 20% poliamid i 7% wełna. Dzięki temu materiał jest miękki, lekko sprężysty i dobrze trzyma formę, a jednocześnie nie gryzie. To dzianina, która pracuje z ciałem i daje komfort przez cały dzień. W cenie 269,99 zł dostajemy naprawdę dobrą relację cena do jakości, zwłaszcza jak na trend sezonowy, który wygląda luksusowo.

Dzianinowy żakiet Mango w kolorze głębokiego brązu, Fot. materiały prasowe, Mango

Peplum nie jest nowością. Największy boom przeżywał w latach 40., a później wrócił w estetyce lat 80. Dziś powraca w duchu quiet luxury – bez przesady, bez nadmiaru. To już nie teatralna falbana, ale subtelne podkreślenie talii, które sprawia, że sylwetka nabiera proporcji.

Dlaczego to hit 2026 roku i bezpieczny trend?

W 2026 roku mocno stawiamy na fasony, które budują sylwetkę, ale nie wymagają godzin stylizowania. Ten żakiet jest ubraniem, które robi całą stylizację. Wystarczy dodać proste spodnie z wysokim stanem albo satynową spódnicę midi i efekt stylizacji bez wysiłku gotowy.

To bezpieczny trend, bo bazuje na klasyce. Krótka forma, talia, eleganckie guziki – to elementy, które wracają cyklicznie. Nie jest to mikrotrend z TikToka, który zniknie za dwa miesiące. Peplum w tej wersji spokojnie obroni się także jesienią, noszony pod płaszczem lub z szerokimi spodniami.

Dla kogo peplum jacket z Mango będzie strzałem w dziesiątkę?

Ten model najlepiej sprawdzi się u sylwetek, które chcą podkreślić talię i zbudować proporcje między ramionami a biodrami. Świetnie wygląda przy figurze typu prostokąt – optycznie tworzy wcięcie w talii. Przy sylwetce gruszki pomaga zrównoważyć biodra, jeśli zestawimy go z prostymi spodniami w podobnym odcieniu.

Przy bardzo szerokich biodrach i krótkim tułowiu baskinka może optycznie skracać sylwetkę, zwłaszcza w połączeniu z niskim stanem. Wtedy lepiej postawić na spodnie z wysoką talią i buty w kolorze spodni, aby wydłużyć linię nóg.

Jak go nosić wiosną, żeby wyglądać jak it-girl?

Na co dzień połącz go z kremowymi, szerokimi spodniami z wysokim stanem i minimalistycznymi loafersami. Brąz i ecru to duet, który zawsze wygląda drogo. Do tego duża skórzana torba i delikatna biżuteria – guziki zrobią resztę.

W wersji bardziej wieczorowej zestaw żakiet z satynową spódnicą midi i czółenkami na niskim obcasie. Możesz też przełamać go jeansami typu straight i balerinami. Ten kontrast między elegancką górą a codziennym dołem to dokładnie to, co teraz definiuje modę.

Peplum jacket z Mango to przykład, że hit danego roku nie musi kosztować fortuny. Ma w sobie nutę retro, aktualny krój i wygodę dzianiny. Jeśli szukasz jednej rzeczy, która odświeży garderobę na wiosnę i sprawi, że każda stylizacja będzie wyglądać bardziej dopracowanie, trudno o lepszy wybór.

