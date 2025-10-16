Krótka marynarka to element garderoby, który łączy w sobie elegancję i szyk z subtelną nonszalancją. Jest idealna do noszenia zarówno na co dzień, jak i w bardziej formalnych zestawach. Wystarczy skrócona długość, by nadać sylwetce lekkości i nowoczesnego charakteru. Taki fason podkreśla talię, ale nie obciąża figury. Jednocześnie świetnie wpisuje się w trend layeringu, doskonale eksponując warstwy pod spodem, np. sweter, kardigan czy koszulę.

Krótka marynarka w stylu office core

Mimo bazowania na klasykach moda w sezonie jesień-zima 2025/26 to przede wszystkim świeże podejście do dobrze znanych motywów. Reinterpretowanie fasonów to klucz do modnego wyglądu, więc śmiało sięgaj po propozycje takie, jak ta z Sinsay. Krótka marynarka z sieciówki zbudowana jest na kontraście pomiędzy tkaniną o eleganckim wykończeniu, równie szykownym wykładanym kołnierzu a casualową długością do bioder. Taki nowoczesny twist dodaje całości nonszalancji i charakteru, który idealnie sprawdzi się w stylizacjach do biura.

Krótszy krój marynarki doskonale równoważy luźny fason. W ten sposób równoważy proporcje i unika efektu przytłoczenia sylwetki. Jeśli szukasz nowoczesnego, lekko zadziornego w charakterze żakietu, to będzie strzał w dziesiątkę. Jego cena to zaledwie 69,99 zł. W sieciówce dostępna jest rozmiarówka od XS do XXL, jednak musisz się spieszyć z zakupem, aby dorwać swój rozmiar. To bestseller, który sprzedaje się naprawdę szybko!

Krótka marynarka z Sinsay, fot. mat. prasowe

Office core późną jesienią

Jesień i zima 2025 to moment, w którym styl office core ewoluuje, adaptując się do potrzeb komfortu, zmiennych temperatur i wyrazistej estetyki. W sezonowych trendach obserwujemy wyraźną tendencję do większego zwracania uwagi na detale stylizacji i konstrukcję ubrań. Linie są bardziej wyraziste, ramiona mocno zaakcentowane, a marynarki często mają albo krótsze, albo mocno wydłużane kroje.

W trendach pojawiło się mnóstwo mocnych kolorów, jak chociażby pomarańcz. Czarny żakiet będzie idealnym sposobem na stonowanie ich. To neutralna baza, która pozwoli zbudować ci wiele udanych stylizacji. Świetnie będzie wyglądało połączenie marynarki z beżowym golfem i spodniami z wysokim stanem. Na ramiona zarzuć płaszcz, np. samochodowy, a na nogi wsuń buty typu loafer lub klasyczne oksfordki.

