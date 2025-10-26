Jeszcze niedawno serca influencerek podbijał odcień dark chocolate – ciepły, elegancki brąz, który szturmem zdobył Instagram i uliczne stylizacje. Jednak moda nie znosi stagnacji. Nadchodzi nowy kolorystyczny lider, który zaskakuje świeżością, a jednocześnie emanuje klasą i ponadczasowym charakterem. Mowa o hunter green.

Hunter green – głęboki, leśny odcień zieleni – w błyskawicznym tempie wypiera dotychczasowe modowe wybory. Influencerki dosłownie rzuciły się na płaszcze w tym kolorze, takie jak model ze sklepu COS za 1300 zł. Co sprawia, że właśnie ten kolor zdominował trendy?

Płaszcz - Fot. cos.com

Hunter green – jaki to kolor i czym się wyróżnia?

Hunter green to ciemny, głęboki odcień zieleni inspirowany barwami lasu. Jest intensywny, ale nie jaskrawy, elegancki, ale nie sztywny. W przeciwieństwie do klasycznych zielenii takich jak khaki czy oliwka, kolor hunter green łączy w sobie szlachetność i wyrazistość.

To właśnie ten balans sprawia, że płaszcz hunter green doskonale odnajduje się w różnych stylizacjach – od formalnych po casualowe. Jest to kolor, który nie krzyczy, ale przyciąga spojrzenia swoją głębią i naturalną elegancją. Z tego powodu hunter green uznawany jest przez wiele influencerek za najmodniejszy kolor zimy 2026.

Komu pasuje hunter green? Sprawdź, czy to kolor dla ciebie

Kolor hunter green jest zaskakująco uniwersalny. Pięknie komponuje się zarówno z jasną, jak i ciemną karnacją. Dobrze wygląda na osobach o chłodnym typie urody, ale również ciepłe tony skóry zyskują przy tym odcieniu głębię i kontrast.

Jeśli masz zielone, piwne lub brązowe oczy – hunter green podkreśli ich barwę. Blondynki zyskają przy nim klasyczną elegancję, brunetki wydobędą głębię koloru włosów, a rude – zyskają modny kontrast. To właśnie ta uniwersalność przyciąga influencerki i projektantów mody do tego koloru.

Z czym nosić płaszcz hunter green? Stylizacje na każdą okazję

Płaszcz w kolorze hunter green to wszechstronny element garderoby. Można go zestawić z klasyczną bielą i beżem, co daje efekt ponadczasowej elegancji. Doskonale wygląda także z czernią i szarościami – to stylizacje idealne do pracy czy na wieczorne wyjścia.

W codziennych zestawach świetnie sprawdzają się połączenia hunter green z jeansami i swetrami w kolorze ecru, karmelowym lub jasnoszarym. Na chłodniejsze dni warto postawić na wełniane dodatki w kolorze mlecznej czekolady lub piaskowym – dodają ciepła i stylu.

Dla odważniejszych – hunter green dobrze współgra także z odcieniami śliwkowego fioletu, rdzawego pomarańczu czy musztardowego.

