Jeśli marzysz o figurze modelki bez godzin spędzonych na siłowni – rozwiązanie może być prostsze, niż myślisz. Jeansy z wysokim stanem to modowy hit, który potrafi zdziałać cuda z kobiecą sylwetką. Ich krój optycznie wysmukla talię, wydłuża nogi i dodaje proporcji, tworząc wymarzoną linię ciała.

Reklama

Spodnie z Mohito są nie tylko stylowe – to narzędzie do budowania pewności siebie. Dzięki dopasowanemu krojowi i elastycznym materiałom, jeansy z wysokim stanem stają się twoim codziennym sprzymierzeńcem, który zamaskuje niedoskonałości i podkreśli to, co w tobie najpiękniejsze.

Spodnie - Fot. mohito.com

Z czym łączyć jeansy Mohito z wysokim stanem na co dzień i na wieczór?

Na co dzień jeansy z wysokim stanem z Mohito świetnie komponują się z basicowym T-shirtem, oversize’ową koszulą czy luźnym swetrem. Dodając do tego białe sneakersy lub botki na słupku, uzyskujemy modny i wygodny miejski look.

Na wieczór warto sięgnąć po bardziej eleganckie elementy garderoby. Jeansy połączone z dopasowanym body, satynową bluzką i wysokimi szpilkami stworzą stylizację, która nie tylko wyszczupli, ale także przyciągnie spojrzenia. Dodatek w postaci efektownej biżuterii sprawi, że będziesz wyglądać zjawiskowo.

Jak jeansy z wysokim stanem wpływają na figurę?

Jeansy z wysokim stanem działają jak filtr upiększający w rzeczywistości. Dzięki temu, że sięgają powyżej linii bioder, zbierają i spłaszczają brzuch, optycznie wysmuklając tę część ciała. Wysoki stan wizualnie wydłuża nogi, sprawiając, że sylwetka wydaje się smuklejsza i bardziej proporcjonalna. To idealna opcja dla kobiet, które chcą wyglądać na wyższe i szczuplejsze – bez wysiłku i w kilka sekund.

Ważne: Dodatkowym atutem jest komfort noszenia. Materiał, z którego uszyte są jeansy Mohito, dopasowuje się do ciała, nie krępuje ruchów i zapewnia swobodę zarówno w pracy, jak i podczas popołudniowego spaceru czy wieczornego wyjścia.

Dla jakiej figury jeansy z wysokim stanem są najlepsze?

To fason, który pokocha każda kobieta – niezależnie od typu sylwetki. Kobiety o figurze typu jabłko docenią ich zdolność do ukrycia wystającego brzucha i podkreślenia talii. Dla pań z biodrami bardziej zaokrąglonymi, czyli o figurze gruszki, jeansy z wysokim stanem wysmuklą dolne partie ciała i wydłużą optycznie nogi. Z kolei dla sylwetki typu klepsydra ten krój perfekcyjnie zaakcentuje wcięcie w talii i proporcje.

Reklama

Ten krój od lat cieszy się uznaniem stylistów – i nie bez powodu. Uniwersalność i zdolność modelowania sprawiają, że jeansy z wysokim stanem można uznać za absolutny must-have w każdej garderobie. Potrzebujesz inspiracji, z czym mogłabyś je nosić? Oto garść inspiracji.