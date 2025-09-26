Jest numerem 1 wśród modnych torebek na jesień 2025. Włoskie it-girls się z nią nie rozstają
Włoszki mają rozmach. Ich torby na jesień 2025 przybierają formę XXL. I bardzo dobrze, bo idealnie wpisują się w trendy na sezon jesień-zima 2025/2026. Podoba ci się taki ogromny model torby? Zobacz więcej.
Trendy w sezonie jesień-zima 2025/2026 są bardzo sprzeczne. Z jednej strony docierają do nas zdjęcia z pokazów, na których modelki mają torebki w rozmiarze XXS, z drugiej strony widzimy, że niektóre doskonałe domy mody zdecydowały się na prezentację toreb w rozmiarze XXL.
W tym artykule przeczytasz o torebkach, które pokochały dziewczyny z Mediolanu, czyli o tych w ogromnych rozmiarach. Poza włoskimi it-girls lansują je takie domy mody jak: Gucci, Schiaparelli, Victoria Beckham, Tod's, Fendi, Stella McCartney, Chanel.
Kopertówka XXL od Gucci
Spójrz na kopertówkę w rozmiarze XXL, którą prezentuje Gucci. Miałabyś odwagę dorzucić ją np. do jednej ze swoich wyjściowych stylizacji? Jeśli nie może skusiłabyś się na równie modną jesienią 2025 torebkę z futra? Jedno trzeba przyznać, w torebkach XXL naprawdę dużo się mieści.
Klasyczna torebka Chanel w wersji XXL
Jeśli nawet dom Chanel zdecydował się powiększyć swoją kultową torebkę do rozmiarów XXL, coś musi być na rzeczy. Szaro-granatowy flauszowy model słynnej "chanelki" dostał czerwony pasek i rączkę do noszenia w dłoni. Zastanawiasz się, gdzie można iść z tak dużą torbą? Moim zdaniem to świetna opcja np. na studia — torebka spokojnie pomieści laptopa i notatki.
Torba à la plecak do Victorii Beckham
Sweterkowa torebka XXL od Victorii Beckham to moim zdaniem najciekawsza propozycja na jesień 2025. Fason torby może skojarzyć ci się z modnymi niegdyś plecakami na jedno ramię i myślę, że dokładnie taki był zamysł projektantki. Propozycja od Victorii Beckham jest zdecydowanie bardziej praktyczna niż modele od Chanel i Gucci — zgadzasz się?
Jeśli torby w rozmiarze XXL to nie twoja bajka zapoznaj się z super modnymi w tym sezonie klasycznymi torbami wykonanymi z zamszu — jestem pewna, że świetnie dopełnią twoje codzienne i wyjściowe stylizacje.
Torby XXL - czy da się je nosić na co dzień?
Zastanawiasz się, czy proponowane przez największe domy mody torby XXL da się nosić na co dzień? A jeśli tak, to jak? Znalazłam dla ciebie kilka prostych stylizacji, abyś przekonała się, że ogromna torba to nie fanaberia projektantów, a całkiem praktyczna rzecz, którą warto mieć w swojej garderobie.