Puszysta etola to modny dodatek, który od lat kojarzy z szafą babci, ale także się z elegancją i ponadczasowym stylem. Miękka, przyjemna w dotyku i niezwykle efektowna, potrafi odmienić każdą stylizację, nadając jej luksusowego charakteru. Idealnie sprawdza się zarówno podczas wyjątkowych okazji, jak i w codziennych zestawach, gdy chcemy dodać im odrobiny wyrafinowania.

Reklama

Noszona na ramionach lub zarzucona luźno na płaszcz, puszysta etola nie tylko pięknie wygląda, ale też zapewnia ciepło w chłodne dni. Dostępna w wielu kolorach i fakturach, pozwala dopasować się do różnych stylów – od klasycznego glamour po nowoczesny minimalizm. To modowy akcent, który łączy elegancję z funkcjonalnością.

Stylowa etola na pokazie Chloe

Ostatnio etolę mieliśmy okazję podziwiać między innymi w kolekcjach Chanel i Chloe na sezon jesień-wiosna 2025/2026. Etola zestawiona ze zwiewnymi, powłóczystymi sukniami i skórzanymi płaszczami prezentowały się po prostu oszałamiająco. Pokaz Chloe udowodnił, że etola pasuje zarówno do eleganckich stylizacji, jak i tych w stylu boho.

Ciekawym elementem są też "mini etolki" przyczepione do tej głównej. Dla mnie to niesamowity element dekoracyjny się podoba, a ty co sądzisz?

Etola — synonim luksusu

Etola ma długą i fascynującą historię sięgającą XIX wieku. Była symbolem luksusu i dobrego smaku wśród arystokracji. Początkowo szyto ją z naturalnych futer – lisich, sobolowych czy norek – i noszono jako ozdobę ramion podczas eleganckich przyjęć czy wizyt w operze.

W XX wieku, wraz z rozwojem mody i zmianą podejścia do materiałów, zyskała nowe oblicze. Dziś puszysta etola wraca do łask jako modny dodatek, który łączy dawną elegancję z nowoczesnym podejściem do stylu i etyki.

Ważne: etolą możesz owinąć szyję lub przewiesić ją przez jedno ramię.

Etola marki Bershka w klasycznym wydaniu

Marzysz o odrobinie luksusu? Nic nie szkodzi na przeszkodzie, abyś wyglądała olśniewająco i poczuła się jak arystokratka z XIX wieku. W sklepie Bershka znajdziesz piękne etole w najmodniejszych kolorach sezonu jesień-zima 2025/2026 (w kolorze sierści dzikiego zwierzęcia, czarnym i burgundowym).

Biegnij do sklepu, bo ten towar znika jak świeże bułeczki. Etola z Bershki kosztuje 115 zł.

Etola - Fot. bershka.com

Z czym nosić etolę?

Na wieczór etolę noszę z eleganckimi sukienkami, wieczorowymi kreacjami lub klasycznym płaszczem. Świetnie komponuje się także z garniturem czy golfem, dodając stylizacji szyku i miękkiego, kobiecego akcentu. Jeśli nie boisz się modowych eksperymentów, noś ją do puszystego bucket hat — takie połączenie to hit na zimę 2026.

Reklama

Na co dzień zestawiam etolę z czarnym długim płaszczem i najmodniejszymi butami w typie slouchy. Torebka? Duży elegancki shopper. Zobacz więcej inspiracji na outfity z etolą.