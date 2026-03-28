Czasami nie trzeba wiele, aby zadać szyku. Wydawać się może, że konieczne są modne elementy garderoby, nietypowe połączenia, ale w rzeczywistości wystarczy odpowiedni dodatek, aby cała stylizacja nabrała szyku. Są 3 triki polecane przez stylistów, które sprawiają, że każdy look może wyglądać jak z wybiegu. Jeżeli zatem chcesz wyglądać jak paryska it-girls rodem z fashion weeku, to koniecznie weź je sobie do serca. Wtedy codzienne stylizacje przyjdą ci z łatwością. O jakie dokładnie triki chodzi?

1. Wybierz komplet

Podstawą stylizacji jest dobrze dobrana góra i dół. Aby zadać szyku, te dwa elementy po prostu muszą ze sobą grać. A idealnie pasować do siebie będą ubrania, które znajdują się... w zestawie. Nic więc dziwnego, że do łask w ostatnich sezonach wróciły wszelie garsonki. Garnitury, komplety marynarka i spódniczka, a także wiele innych zestawów możemy znaleźć w popularnych sieciówkach. Wybierając je, możemy mieć pewność, że będą ze sobą współgrały.

Warto też znać pewien trik, który stosują sieciówki, a wiele z nas nie ma o nim pojęcia. Czy wiesz, że np. w Zarze na wieszakach koło siebie będą elementy garderoby, które dobrze ze sobą współgrają? Dlatego na zakupach nie skupiaj się tylko na jednym elemencie garderoby, a dokładnie rozglądaj się dookoła. Wtedy w twojej głowie pojawią się gotowe looki i nawet jeśli nie możesz pozwolić sobie na kupienie całego zestawu, zdobędziesz inspirację na połączenie nowej rzeczy z tym, co masz już w szafie.

2. Dodaj apaszkę

Dodatki są podstawą każdej stylizacji. To właśnie one stawiają kropkę nad i każdego looku, sprawiając, że prezentuje się on jak z czasopisma modowego. Co sezon inne dodatki królują w naszych outfitach - od odpowiednio dobranych butów, przez ogromne kolczyki i torebki, aż po ciekawe paski. Wiosną 2026 stawiamy jednak na... apaszki.

Jeszcze nie tak dawno temu wszelkie chusteczki nosiłyśmy głównie na szyi lub na glowie. Teraz mamy większe pole do popisu. It-girls improwizują bowiem z apaszkami. Tym samym oczywiście możemy postawić na klasykę i zawiązać ją na szyi. Warto ją jednak też przewiązać np. w pasie, ściskając tym samym marynarkę zamiast paska. Piękne apaszka dobrze prezentuje się także narzucona na ramiona - np. na koszulę.

3. Pamiętaj o proporcjach

Proporcje, proporcje i jeszcze raz proporcje. To największa zmora stylistów. Oczywiście można się bawić proporcjami, ale trzeba mieć świadomość, jak np. połączyć dwie rzeczy oversize, aby nie wyglądać jak w worku. O wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem, jest mieszanie tego co luźne z bardziej przylegającym.

Tym samym pamiętaj, że jeżeli stawiasz na marynarkę oversize, raczej zdecyduj się na bardziej dopasowaną górę. Z kolei jeansy barrel lub baggy najlepiej będą prezentować się z przylegającym longsleevem, prostą koszulą czy krótką marynarką. Tak zachowane proporcje i odpowiednio dobrane dodatki sprawią, że będziesz wyglądać jak milion dolarów.

