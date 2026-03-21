Japanese style to nie tylko lolity. Oto 5 inspiracji z Tokyo Fashion Week do odtworzenia na co dzień
Japanese style kojarzy się wielu osobom głównie z lolitami i kawaii modą, a to całkowicie błędne założenie. Tokio to jedna z największych stolic mody, w której trendy przeplatają się z tradycją i modą subkultur. Wybrałam 5 elementów, które idealnie sprawdzą się również w naszych europejskich warunkach, a będą w stanie przenieść stylizację na wyższy level.
Tokyo Fashion Week to dla świata mody równie ważne wydarzenie, co europejskie odpowiedniki. Chociaż w mainstreamie Japonia kojarzy się głównie z subkulturami, kawaii ubraniami i lolitami, ma ona do zaoferowania o wiele więcej. Tutaj street style miesza się z high fashion i tradycją, tworząc absolutnie unikalne połączenie. To ogromne źródło inspiracji, a ja wybrałam 5 elementów, które możesz zastosować na co dzień.
1. Personalizacja torebek
Trend na ozdabianie torebek zaczął się jeszcze chwilę przed boomem na Labubu, ale to właśnie w chwili, w której urocze stworki z kłami stały się viralem, zaczęłyśmy zwracać na to jeszcze większą uwagę. Teraz popularne są nie tylko Labubu, ale również inne pluszaki z blind boxów. Dzięki nim możesz w pełni spersonalizować i dodać wyjątkowości swoim akcesoriom.
Biżuteria do torebek to trend, który Japonki pokochały całym sercem, a maskotki dumnie zdobią ich torebki nawet na wydarzeniach takich jak Tokyo Fashion Week.
Pluszaki to dla ciebie przesada? Spokojnie. W tym trendzie nie chodzi tylko o maskotki, ale w pełni spersonalizowanie swojej torebki, aby pasowała do naszego stylu i oddawała nasz charakter. Japonki używają do tego również metalowych breloków lub przewiązują koronki, aby zapewnić skórzanemu dodatkowi lekkość.
2. Białe skarpetki to must have
Bardzo popularnym elementem w stylizacjach Tokyo Fashion Week były również białe skarpetki. I to odmieniane przez wszystkie modowe przypadki: koronkowe, zakolanówki, podkolanówki i o przedłużonym kroju do połowy łydki.
Noszone są przede wszystkim do mokasynów, ale nie tylko. Buty na obcasie również idą w parze z białymi skarpetkami, nawet te z odsłoniętą piątą. Nie tylko Japonki kochają ten dodatek. To dobrze znane rozwiązanie stylizacyjne z paryskiego street style'u. Takie rozwiązanie dodaje nonszalancji każdemu eleganckiemu zestawowi.
3. Ozdoby do włosów na Tokyo Fashion Week
Styl Japonek opiera się na detalach i dodatkach. Mocno zwracają na nie uwagę i często to właśnie one wyróżniają je z tłumu. Azjatki bardzo doceniają to, jaką mają one moc i jak nawet z najprostszych ubrań mogą zrobić stylizację high fashion. To rzecz, którą zdecydowanie warto się zainspirować, zwłaszcza, jeśli samemu wybiera się ubrania jak z szafy kapsułowej, które przeważnie są mocno neutralne i uniwersalne.
Akcesoria i detale obejmują nie tylko takie elementy, jak ozdobne breloki do torebki, same torebki, białe skarpetki czy biżuterię, ale również akcesoria do włosów. W tej kategorii wielką estymą cieszą się zarówno opaski do włosów, kokardki, jak i biżuteryjne metalowe opaski czy spinki.
4. Skóra rządzi również w Tokio
Wcześniej wybierałyśmy trendy z Paris Fashion Weeka i już wtedy zwracałyśmy uwagę, jak mocnym trendem stały się skórzane elementy garderoby. Ta moda nie ominęła również Tokio, a Japonki z dumą prezentują swoje outfity w ramoneskach, bomberkach czy klasycznych bikerkach. Noszone są one zarówno w mocnych, czarnych total lookach, jak i do kwiatowych spódnic lub sukienek.
To tylko pokazuje, że w tym sezonie denim powoli schodzi na drugi plan, a pierwsze skrzypce będą grać skórzane kurtki. Dodadzą one "mocy" każdej stylizacji, nawet tej delikatnej i bardzo kobiecej.
5. Spódnice noszone klasycznie i z modowym twistem
Gdy przeglądałam zdjęcia z tokijskiego steet style'u, moją uwagę zwrócił jeszcze jeden trend. O ile w zeszłym roku pojawiało się mnóstwo sukienek, tak w tym sezonie zdecydowanie nastąpił wielki powrót spódnic. Nosimy je na dwa sposoby: albo w wersji midi i maxi noszone solo lub w wersji przed kolano ze spodniami pod spodem.
Zwłaszcza ta druga wersja przykuwa wzrok. Tak noszona spódnica nabiera jeszcze więcej charakteru i nonszalancji. W duecie noszone są zarówno eleganckie spodnie z materiału, jak i jeansy. Na górę zakładamy elementy zwiewne i wykonane z lekkich materiałów. Plisowane i koronkowe fasony to hot pick tokijskich fashionistek.
Oczywiście bardzo mocnym elementem, którego nie mogło zabraknąć również w tegorocznych stylizacjach z fashion weeka, są zestawy tworzone w nurcie gyaru, lolity oraz tradycyjnym. Warto zwrócić na nie uwagę, bo to unikalne podejście do mody, które pokazuje, jak ważne w niej są indywidualność i tożsamość. Wśród Japonek bardzo popularne jest odnoszenie się do korzeni i zabawa formą. To właśnie dzięki temu stworzyły swój własny, charakterystyczny styl, który wyróżnia je spośród mieszkanek innych miast. Widoczne jest to również w ich stylizacjach stworzonych z elementów bliższych nam, Europejkom.
