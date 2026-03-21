Tokyo Fashion Week to dla świata mody równie ważne wydarzenie, co europejskie odpowiedniki. Chociaż w mainstreamie Japonia kojarzy się głównie z subkulturami, kawaii ubraniami i lolitami, ma ona do zaoferowania o wiele więcej. Tutaj street style miesza się z high fashion i tradycją, tworząc absolutnie unikalne połączenie. To ogromne źródło inspiracji, a ja wybrałam 5 elementów, które możesz zastosować na co dzień.

1. Personalizacja torebek

Trend na ozdabianie torebek zaczął się jeszcze chwilę przed boomem na Labubu, ale to właśnie w chwili, w której urocze stworki z kłami stały się viralem, zaczęłyśmy zwracać na to jeszcze większą uwagę. Teraz popularne są nie tylko Labubu, ale również inne pluszaki z blind boxów. Dzięki nim możesz w pełni spersonalizować i dodać wyjątkowości swoim akcesoriom.

Biżuteria do torebek to trend, który Japonki pokochały całym sercem, a maskotki dumnie zdobią ich torebki nawet na wydarzeniach takich jak Tokyo Fashion Week.

Ozdoby do torebek, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Pluszaki to dla ciebie przesada? Spokojnie. W tym trendzie nie chodzi tylko o maskotki, ale w pełni spersonalizowanie swojej torebki, aby pasowała do naszego stylu i oddawała nasz charakter. Japonki używają do tego również metalowych breloków lub przewiązują koronki, aby zapewnić skórzanemu dodatkowi lekkość.

Ozdoby do torebek, Fot. spotlight.launchmetrics.com

2. Białe skarpetki to must have

Bardzo popularnym elementem w stylizacjach Tokyo Fashion Week były również białe skarpetki. I to odmieniane przez wszystkie modowe przypadki: koronkowe, zakolanówki, podkolanówki i o przedłużonym kroju do połowy łydki.

Noszone są przede wszystkim do mokasynów, ale nie tylko. Buty na obcasie również idą w parze z białymi skarpetkami, nawet te z odsłoniętą piątą. Nie tylko Japonki kochają ten dodatek. To dobrze znane rozwiązanie stylizacyjne z paryskiego street style'u. Takie rozwiązanie dodaje nonszalancji każdemu eleganckiemu zestawowi.

Białe skarpetki do wszystkiego, Fot. spotlight.launchmetrics.com

3. Ozdoby do włosów na Tokyo Fashion Week

Styl Japonek opiera się na detalach i dodatkach. Mocno zwracają na nie uwagę i często to właśnie one wyróżniają je z tłumu. Azjatki bardzo doceniają to, jaką mają one moc i jak nawet z najprostszych ubrań mogą zrobić stylizację high fashion. To rzecz, którą zdecydowanie warto się zainspirować, zwłaszcza, jeśli samemu wybiera się ubrania jak z szafy kapsułowej, które przeważnie są mocno neutralne i uniwersalne.

Akcesoria i detale obejmują nie tylko takie elementy, jak ozdobne breloki do torebki, same torebki, białe skarpetki czy biżuterię, ale również akcesoria do włosów. W tej kategorii wielką estymą cieszą się zarówno opaski do włosów, kokardki, jak i biżuteryjne metalowe opaski czy spinki.

Ozdoby do włosów, Fot. spotlight.launchmetrics.com

4. Skóra rządzi również w Tokio

Wcześniej wybierałyśmy trendy z Paris Fashion Weeka i już wtedy zwracałyśmy uwagę, jak mocnym trendem stały się skórzane elementy garderoby. Ta moda nie ominęła również Tokio, a Japonki z dumą prezentują swoje outfity w ramoneskach, bomberkach czy klasycznych bikerkach. Noszone są one zarówno w mocnych, czarnych total lookach, jak i do kwiatowych spódnic lub sukienek.

To tylko pokazuje, że w tym sezonie denim powoli schodzi na drugi plan, a pierwsze skrzypce będą grać skórzane kurtki. Dodadzą one "mocy" każdej stylizacji, nawet tej delikatnej i bardzo kobiecej.

Skórzane kurtki, Fot. spotlight.launchmetrics.com

5. Spódnice noszone klasycznie i z modowym twistem

Gdy przeglądałam zdjęcia z tokijskiego steet style'u, moją uwagę zwrócił jeszcze jeden trend. O ile w zeszłym roku pojawiało się mnóstwo sukienek, tak w tym sezonie zdecydowanie nastąpił wielki powrót spódnic. Nosimy je na dwa sposoby: albo w wersji midi i maxi noszone solo lub w wersji przed kolano ze spodniami pod spodem.

Zwłaszcza ta druga wersja przykuwa wzrok. Tak noszona spódnica nabiera jeszcze więcej charakteru i nonszalancji. W duecie noszone są zarówno eleganckie spodnie z materiału, jak i jeansy. Na górę zakładamy elementy zwiewne i wykonane z lekkich materiałów. Plisowane i koronkowe fasony to hot pick tokijskich fashionistek.

Spódnice jako ważny element stylizacji, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Oczywiście bardzo mocnym elementem, którego nie mogło zabraknąć również w tegorocznych stylizacjach z fashion weeka, są zestawy tworzone w nurcie gyaru, lolity oraz tradycyjnym. Warto zwrócić na nie uwagę, bo to unikalne podejście do mody, które pokazuje, jak ważne w niej są indywidualność i tożsamość. Wśród Japonek bardzo popularne jest odnoszenie się do korzeni i zabawa formą. To właśnie dzięki temu stworzyły swój własny, charakterystyczny styl, który wyróżnia je spośród mieszkanek innych miast. Widoczne jest to również w ich stylizacjach stworzonych z elementów bliższych nam, Europejkom.

Stylizacje z Tokio Fashion Week, Fot. spotlight.launchmetrics.com

