Dania, Francja, Włochy, Polska... Co łączy wszystkie te kraje? Nakrycie głowy, które podbija nie tylko media społecznościowe i sieciówki, ale też garderoby kobiet. Panie pokochały kominy, które już w ubiegłym roku stały się świetną alternatywą dla klasycznych czapek. Nosiły je it-girls, teraz nosimy też my. Ja znalazłam idealny model dla siebie w Mango za 85,99 zł. Zobacz, jak prezentuje się ten uroczy dzianinowy komin w kolorze khaki.

Komin z Mango za 85,99 zł to świetna alternatywa dla czapki na zimę

W ubiegłym roku nie mogłam się do nich przekonać, dziś nie wyobrażam sobie bez nich zimowych stylizacji. Kominy podbiły serca kobiet na całym świecie, bo są świetną alternatywą dla czapek - nie "przyklapują" włosów, nie wyglądamy w nich jak "ziemniaki", a do tego są niezwykle stylowe i pasują do wielu outfitów.

Ja w ubiegłym roku stawiałam na szary dzianinowy komin. W tym decyduję się na kolor, bo właśnie znalazłam idealny model na najbliższe miesiące. Jest dostępny w sieci sklepów Mango.

Komin z Mango za 85,99 zł, Fot. archiwum prywatne i materiały promocyjne, shop.mango.com

Dzianinowy komin z kapturem z Mango to HIT zimy 2026

Ten dzianinowy komin z Mango jest niezwykle elegancki i delikatny. Nie "gryzie" jak wełniane opcje, a do tego ma guziczki, które sprawiają, że możemy go rozpiąć np. pod szyją, gdy zrobi nam się gorąco. Nie jest bardzo gruby, ale grzeje jak najlepszy kocyk.

Komin dostępny jest w Mango w 3 wersjach kolorystycznych. Dla mnie khaki jest numerem jeden, ale jeśli nie czujesz się dobrze w takiej zieleni, jest i dla ciebie alternatywna wersja - w kolorze kremowym lub brązowym, czyli najmodniejszym odcieniu jesieni i zimy 2025/2026. Każda z tych opcji kosztuje 85,99 zł.

Alternatywy dla klasycznych czapek

Nie tylko kołnierze nosimy w tym sezonie. Absolutnym hitem jesieni i zimy 2025/2026 jest puszysty bucket hat, czyli kapelusz w wędkarskim stylu z futerkiem. To kwintesencja elegancji, która pasuje do wytwornych płaszczy.

Nie warto jednak tak całkowicie rezygnować z czapki. W tym sezonie będziemy bowiem do nich wracać z utęsknieniem. Absolutnym hitem będzie czapka beanie, która jest wygodna, ciepła i pasuje do wielu stylizacji. Śmiało możesz też postawić na klasyczną wełnianą czapkę, którą z pewnością masz w swojej szafie.

