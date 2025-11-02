Nie znosisz czapek? Ta cieplutka alternatywa z Mango ci się spodoba. Ja już mam swoją
Nie przepadasz za zimowymi czapkami? A może masz dość oklapniętej fryzury lub sztampowego wyglądu à la ziemniak? Ten komin z Mango za 85,99 zł to świetna alternatywa dla czapki na zimę. Ja już go pokochałam. Tylko zobacz, jak się prezentuje.
Dania, Francja, Włochy, Polska... Co łączy wszystkie te kraje? Nakrycie głowy, które podbija nie tylko media społecznościowe i sieciówki, ale też garderoby kobiet. Panie pokochały kominy, które już w ubiegłym roku stały się świetną alternatywą dla klasycznych czapek. Nosiły je it-girls, teraz nosimy też my. Ja znalazłam idealny model dla siebie w Mango za 85,99 zł. Zobacz, jak prezentuje się ten uroczy dzianinowy komin w kolorze khaki.
Komin z Mango za 85,99 zł to świetna alternatywa dla czapki na zimę
W ubiegłym roku nie mogłam się do nich przekonać, dziś nie wyobrażam sobie bez nich zimowych stylizacji. Kominy podbiły serca kobiet na całym świecie, bo są świetną alternatywą dla czapek - nie "przyklapują" włosów, nie wyglądamy w nich jak "ziemniaki", a do tego są niezwykle stylowe i pasują do wielu outfitów.
Ja w ubiegłym roku stawiałam na szary dzianinowy komin. W tym decyduję się na kolor, bo właśnie znalazłam idealny model na najbliższe miesiące. Jest dostępny w sieci sklepów Mango.
Dzianinowy komin z kapturem z Mango to HIT zimy 2026
Ten dzianinowy komin z Mango jest niezwykle elegancki i delikatny. Nie "gryzie" jak wełniane opcje, a do tego ma guziczki, które sprawiają, że możemy go rozpiąć np. pod szyją, gdy zrobi nam się gorąco. Nie jest bardzo gruby, ale grzeje jak najlepszy kocyk.
Komin dostępny jest w Mango w 3 wersjach kolorystycznych. Dla mnie khaki jest numerem jeden, ale jeśli nie czujesz się dobrze w takiej zieleni, jest i dla ciebie alternatywna wersja - w kolorze kremowym lub brązowym, czyli najmodniejszym odcieniu jesieni i zimy 2025/2026. Każda z tych opcji kosztuje 85,99 zł.
Alternatywy dla klasycznych czapek
Nie tylko kołnierze nosimy w tym sezonie. Absolutnym hitem jesieni i zimy 2025/2026 jest puszysty bucket hat, czyli kapelusz w wędkarskim stylu z futerkiem. To kwintesencja elegancji, która pasuje do wytwornych płaszczy.
Nie warto jednak tak całkowicie rezygnować z czapki. W tym sezonie będziemy bowiem do nich wracać z utęsknieniem. Absolutnym hitem będzie czapka beanie, która jest wygodna, ciepła i pasuje do wielu stylizacji. Śmiało możesz też postawić na klasyczną wełnianą czapkę, którą z pewnością masz w swojej szafie.
