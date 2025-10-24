Kurtka puchowa to absolutny must have w kobiecej garderobie na zimę 2025. Gdy temperatura spada poniżej zera, liczy się nie tylko ciepło, ale też styl – a to wszystko oferuje model dostępny w Lidlu. Właśnie tam znajdziesz kurtkę pikowaną, która wygląda jak luksusowy produkt za kilkaset złotych, ale kosztuje zaledwie 59,90 zł. I to nie wszystko: dostępna jest w dwóch uniwersalnych kolorach, różnych rozmiarach i cieszy się dobrą opinią klientek.

Tak wygląda fason puchowej kurtki z Lidla

Marka Esmara dostępna w Lidlu po raz kolejny zaskakuje – tym razem damską kurtką pikowaną ze stójką, która już teraz robi ogromne wrażenie wśród klientek dyskontu. Model ten to nowoczesna wersja klasycznej kurtki puchowej, którą charakteryzuje minimalistyczny krój, pikowanie i wygodna stójka zamiast kaptura. Kurtka dostępna jest w dwóch stylowych wariantach kolorystycznych: eleganckiej czerni oraz delikatnym, pastelowym różu. Tkanina w obu wersjach prezentuje się na tyle luksusowo, że trudno uwierzyć w jej faktyczną cenę – jedyne 59,90 zł.

Krój kurtki został zaprojektowany z myślą o kobietach szukających praktycznego rozwiązania na chłodne dni. Puchowa konstrukcja zapewnia komfort termiczny, a stójka chroni szyję przed wiatrem. Produkt jest dostępny w czterech rozmiarach: XS (32/34), S (36–38), M (40/42), L (44–46), co pozwala dopasować kurtkę do różnych sylwetek.

Puchowa kurtka z Lidla, fot. mat. prasowe

Jak stylizować puchową kurtkę?

Kurtka puchowa z Lidla to doskonała baza do wielu zimowych stylizacji – zarówno miejskich, jak i bardziej sportowych. Czarna wersja świetnie wpisuje się w styl athleisure – można ją połączyć z legginsami, sneakersami i dużym szalem, tworząc wygodny look na co dzień. Z kolei różowy wariant będzie doskonały do kobiecych stylizacji, np. z dopasowanymi jeansami, botkami i beretem.

Pikowany fason świetnie komponuje się z oversizowymi swetrami i dzianinowymi sukienkami, dzięki czemu można zbudować modną warstwową stylizację. Dodatkowo, dzięki minimalistycznemu wykończeniu, kurtka pasuje także do bardziej formalnych outfitów – zestawiona z eleganckimi spodniami i botkami na obcasie będzie stanowić mocne, casualowe przełamanie.

Dla kogo jest ta kurtka i dlaczego warto ją mieć?

Kurtka puchowa z Lidla to wybór dla kobiet, które cenią połączenie funkcjonalności i stylu. Idealna dla osób aktywnych, które potrzebują niezawodnej ochrony przed zimnem, ale nie chcą rezygnować z modnego wyglądu.

Z uwagi na szeroki zakres rozmiarów i dwa uniwersalne kolory, sprawdzi się zarówno u nastolatek, jak i kobiet dorosłych. Wielkim atutem jest również cena – 59,90 zł – która czyni tę kurtkę jedną z najtańszych propozycji na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego wyglądu i praktyczności.

