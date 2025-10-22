Gdy temperatury spadają, a dni stają się coraz krótsze, moda nie idzie na kompromisy. Sezon jesień-zima 2025/2026 udowadnia, że ciepło i styl mogą iść w parze. Największą sensacją pokazów mody stały się sztuczne futra – tak realistyczne, że z trudem można je odróżnić od naturalnych. Zachwyciły projektantów, redaktorki mody i influencerki. Mnie również.

Sztuczne futro nie tylko wraca do łask – ono dosłownie króluje na wybiegach. Kolekcje jesień-zima 2025/2026 pełne są kurtek i płaszczy wykonanych z faux fur, które do złudzenia przypominają prawdziwe futra. Projektanci tacy jak Miu Miu, Fendi i Gucci stworzyli modele inspirowane vintage’owymi „norkami” i fasonami z połowy XX wieku, dbając jednocześnie o to, aby żadne zwierzę nie ucierpiało przy ich tworzeniu.

Płaszcze o szlafrokowym kroju, krótkie fasony z klapami i wcięciem w talii – to najbardziej popularne z propozycji, które zachwycały na pokazach.

Pokaz Fendi - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Jak nosić sztuczne futerko na co dzień?

Sztuczne futerko, jak to z Mango za 599,99 zł, sprawdza się idealnie w codziennych stylizacjach. W połączeniu z wełnianą spódnicą, oversize’owym swetrem i kozakami typu slouchy tworzy ciepły, wygodny i stylowy zestaw na zimowe dni. Doskonale wygląda również zestawione z basicowymi legginsami lub prostymi spodniami garniturowymi.

It-girls chętnie łączą krótkie futerka z klasycznymi jeansami, tworząc look inspirowany stylem lat 90. Dla bardziej modowego efektu warto dodać do tego torebkę w kontrastowym kolorze i buty na grubej podeszwie.

Futro - Fot. mango.com

Stylizacja wieczorowa ze sztucznym futrem – najbardziej eleganckie połączenia

Na wieczór sztuczne futro staje się niekwestionowaną gwiazdą stylizacji. W zestawach na specjalne okazje można łączyć futrzane okrycie z jedwabną, letnią sukienką, eleganckimi szpilkami i wyrazistą biżuterią.

Nowoczesne podejście do faux fur zakłada też zestawienie futerka z kombinezonem i masywną biżuterią. Projektanci lansują także total look – futro i dodatki w tej samej tonacji kolorystycznej.

Stylizacje ze sztucznym futerkiem - inspiracje

Nie masz już chyba wątpliwości, że sztuczne futerko powinno zagościć w tym sezonie w twojej szafie. Ja jako redaktorka mody na pewno się z nim nie rozstanę nawet na jeden dzień - to mój prawdziwy must have zimy 2026. Potrzebujesz więcej inspiracji, jak nosić faux fur jacket? Mam dla ciebie garść pomysłów.