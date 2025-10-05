Bursztyn, nazywany od wieków „polskim złotem”, jest jednym z najcenniejszych skarbów naturalnych naszego kraju i silnie wpisuje się w tradycję oraz kulturę regionu Morza Bałtyckiego. To skamieniała żywica drzew sprzed milionów lat, która dzięki swojej wyjątkowej barwie i właściwościom od zawsze fascynowała ludzi. W sezonie jesień-zima 2025/2026 ewidentnie zafascynowała projektantów i influencerki, które noszą po kilka pierścionków z bursztynem na jednym ręku. Wybrałam 3 przepiękne modele od polskich marek, których nie powstydziłabym się żadna it-girls. W sklepach możesz znaleźć też super modne sygnety — co wybierzesz?

Pierścionek z bursztynem i turkusem - W.Kruk

Pozłacany pierścionek z bursztynem i turkusem to doskonały przykład klasyki i elegancji w jednym. Jest to piękny pierścionek, który z pewnością przyciągnie uwagę nie jednej influencerki. W centrum pierścionka znajduje się połączenie bursztynu i turkusu o średnicy 1,6 cm. Bursztyn wyróżnia się pięknym, złocistym kolorem oraz unikalnymi inkluzjami. Turkus dodaje mu blasku i piękna. Połączenie tych dwóch kamieni tworzy wspaniałe kontrasty i harmonię, co czyni pierścionek niepowtarzalnym. Cena pierścionka W.Kruk to 309 zł.

Pierścionek - Fot. wkruk.pl

Minimalistyczny pierścionek z bursztynem - YES

Minimalistyczny pierścionek marki YES to projekt Darii Siwiak. Ten model to istna poezja dla każdej minimalistki. Mona go nosić w komplecie z innymi pierścionkami lub samemu — jego prosta forma będzie się prezentować naprawdę wyjątkowo. Pierścionek wykonany jest z cienkiej srebrnej obrączki i bursztynu o okrągłej formie o średnicy około centymetra. Cena pierścionka YES to 209 zł.

Pierścionek - Fot. yes.pl

Fantazyjny pierścionek z bursztynem - Apart

Pierścionek z bursztynem marki Apart ma zdecydowanie najciekawszą formę z tych prezentowanych tu. Srebrna obrączka ma niewielkie wgłębienia wyglądające, jakby powstały w procesie tłuczenia. Sam bursztyn zaś przypomina plaster miodu. Pierścionek wykonany jest ze srebra próby 925. Bursztyn ma wielkość 30 mm. Koszt pierścionka marki Apart to 849 zł.

Pierścionek - Fot. apart.pl

