W CCC niedawno pojawiła się nowa kolekcja zimowego obuwia, która może odmienić twoje podejście do mroźnych dni. Śniegowce marki DeeZee to nie tylko modny dodatek, ale przede wszystkim tarcza ochronna przed niskimi temperaturami. Wyposażone w grubą, traperową podeszwę oraz pikowaną cholewkę przypominającą kurtki puchowe, mają za zadanie zapewnić maksymalny komfort termiczny i stylowy wygląd.

Nie są to zwykłe buty na zimę – to propozycja dla tych, którzy nie chcą wybierać między funkcjonalnością a modą. Ich uniwersalny design i przemyślana konstrukcja czynią z nich nieodzowny element garderoby na zimę 2026. Sprawdź, dlaczego te buty robią taką furorę i komu szczególnie przypadną do gustu.

Śniegowca - Fot. ccc.pl

Dlaczego botki CCC to hit zimy 2026?

Nowe zimowe botki dostępne w ofercie CCC za 125,99 zł łączą w sobie kilka cech, które czynią je wyjątkowymi. Po pierwsze – pikowane wykończenie cholewki. To nie tylko modny detal, ale także dodatkowa warstwa ocieplenia, która skutecznie chroni przed zimnem. Inspiracją do ich stworzenia były puchowe kurtki – dzięki temu botki wyglądają efektownie i przyciągają wzrok, jednocześnie spełniając swoje praktyczne zadanie.

Po drugie – masywna traperowa podeszwa. To właśnie ona odpowiada za dobrą przyczepność do podłoża i izolację od chłodu. Jest solidna, odporna na ścieranie i idealna na śliskie powierzchnie. Tego typu rozwiązanie pozwala nie tylko wygodnie chodzić po ośnieżonych chodnikach, ale również zachować stabilność w wymagających warunkach.

Z czym nosić pikowane botki na co dzień?

Cieplutkie botki z CCC można stylizować na wiele sposobów – zarówno w stylu casualowym, jak i bardziej sportowym. Świetnie prezentują się z legginsami i puchową kurtką w tym samym stylu. Można je również nosić do jeansów typu slim z wełnianym swetrem i szalikiem. W miejskim wydaniu warto połączyć je z płaszczem o prostym kroju i dużą czapką z pomponem.

Dzięki neutralnym kolorom, beżowi, botki pasują do większości zimowej garderoby. Ich forma i wykończenie pozwalają stworzyć wiele wygodnych, a zarazem efektownych zestawów. To doskonała baza dla każdej zimowej stylizacji.

