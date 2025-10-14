Zima, zima, ach to ty. Przygotowałaś się już na chłodne dni czy dalej tkwisz w marzeniu o złotej jesieni? Nie ma co czekać takie rzeczy jak buty czy kurtkę warto kupić już teraz.

Dla mnie zimą najważniejsze są buty. O ile pod płaszcz mogę założyć ciepły sweter, a na niego futrzaną kamizelkę, o tyle w buty „nie upchnę” kilku par skarpet. Długo szukałam idealnych butów na zimę, aż w końcu je znalazłam. Kosztują 89,99 zł i złapiesz je w CCC.

Śniegowce - Fot.ccc.pl

Śniegowce CCC – co je charakteryzuje?

Wysoka podeszwa, jak w popularnych butach Moon Boots. Cieplutkie wypełnienie. Dodatkowe ogrzewające futerko na zewnątrz i sznurki do wiązania wokół kostki, po to, aby nie wpadał do środka np. śnieg. Czy to nie brzmi jak buty idealne na zimę 2026? Moim zdaniem tak.

Do czego nosić śniegowce marki z CCC?

Śniegowce marki DeeZee, które upolujesz w CCC za 89,99 to zimowy ideała, który będziesz nosić do wielu stylizacji. Po pierwsze pasują do płaszczy – zarówno długi, jak i tych krótkich. Wyobraź sobie czarny wełniany płaszcz, sięgający połowy łydki i kontrastujące z nim beżowe śniegowce. Dla mnie bomba! Śniegowce z CCC doskonale skomponują się także z puchówkami wszelkiego rodzaju. Możesz je łączyć z tymi w stonowanych kolorach lub zaszaleć i zestawić śniegowce CCC z puchówką np. w neonowym różowym kolorze. A może w srebrnym? Wybór należy do ciebie.

Buty na zimę – trendy

Tej zimy wbrew pozorom trendy są dość jasno określone. Poza typowymi śniegowcami, takimi jak UGG, EMU, Moon Boots czy Inuiki będziemy, chodzi w oficerkach i kozakach za kolano. Oczywiście warto w swojej szafie mieć dwie wersje zimowych butów – elegancką i casualową.

Ważne. Pamiętaj, że o wszelkie typu zimowe buty wykonane z naturalnego lub sztucznego zamszu należy dbać. Nie chcesz, aby ci przeciekały? Podstawowy impregnat to must have.

Z tym nosimy futerkowe śniegowce?

Skoro już nie mamy wątpliwości, że śniegowce z CCC to prawdziwy hit, warto przyjrzeć się inspiracjom z podobnymi modelami. Jeśli nie wiesz z czy łączyć futerkowe buty DeeZee spójrz poniżej, tam czeka na ciebie garść porządnych inspiracji.