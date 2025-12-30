Zimowe wyprzedaże trwają w najlepsze i to nie tylko w sieciówkach ubraniowych. Również popularna sieć sklepów CCC postanowiła przecenić asortyment. Tym samym modne buty na wiosnę 2026 możemy dostać o wiele taniej. Absolutnym hitem są skórzane biker boots. Zobacz, co dokładnie je wyróżnia.

Skórzane botki z CCC – co je wyróżnia?

Botki G-STAR RAW w kolorze czarnym to bez wątpienia jeden z najciekawszych modeli dostępnych w ofercie CCC. Stworzone ze skóry naturalnej licowej, przyciągają uwagę nie tylko solidnym wykonaniem, ale również nowoczesnym designem. Charakterystyczna ozdobna klamra i zapinanie na suwak nadają im unikalnego wyglądu w stylub bardzo modnych od wielu sezonów biker boots. Obuwie nie posiada ocieplenia, co sprawia, że świetnie sprawdzi się w okresach przejściowych, kiedy zależy nam na stylu, a niekoniecznie na termoizolacji. Dlatego ta para będzie hitem nadchodzącej wiosny.

Wyściółka botków została wykonana z materiału włókienniczego i syntetycznego, a wkładka – z materiału syntetycznego. Podeszwa o grubości 4 cm oraz obcas o wysokości 5 cm gwarantują stabilność i wygodę użytkowania. Całkowita wysokość buta to 23 cm, a obwód w kostce wynosi 35 cm. Aktualna cena botków to 210,69 zł.

Skórzane botki G-STAR RAW z CCC, Fot. materiały prasowe, CCC

Jak stylizować biker boots G-STAR RAW?

Czarne botki G-STAR RAW w stylu biker to element garderoby, który doskonale dopełni wiele casualowych stylizacji. Można je zestawić z dopasowanymi jeansami typu skinny oraz skórzaną kurtką dla uzyskania klasycznego miejskiego looku. Sprawdzą się również w połączeniu z oversize’owym swetrem i legginsami z ekoskóry.

Stylizując je z sukienką o długości midi i grubymi rajstopami, uzyskamy bardziej kobiecy, ale nadal zadziorny efekt. Klamra i masywna podeszwa sprawiają, że są to modne botki damskie idealne do łączenia z warstwowymi, wieloelementowymi outfitami.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Styl biker powraca – trend, który rządzi w kolejnym sezonie

Biker boots, czyli botki inspirowane obuwiem motocyklowym, to silny trend sezonu jesień-zima 2025, który ponownie powróci wiosną 2026. Od wielu sezonów nie wychodzi z mody i wcale się nie dziwimy. Biker boots pojawiają się w kolekcjach największych domów mody i coraz częściej trafiają na ulice miast, zarówno w casualowych, jak i bardziej ekstrawaganckich zestawieniach. Ten trend promuje niezależność, pewność siebie i modową odwagę.

Takie botki wyróżniają się grubą podeszwą, solidnym wykonaniem i detalami w postaci klamer, suwaków czy ćwieków. Para z CCC doskonale wpisuje się w ten trend – łączy funkcjonalność z niebanalnym stylem.

Promocja w CCC: botki G-STAR RAW tańsze o ponad połowę

Obecnie skórzane botki G-STAR RAW dostępne są w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym CCC w wyjątkowej ofercie. Regularna cena tego modelu wynosiła 429,99 zł, a aktualnie można je kupić za 210,69 zł – to aż 51% taniej!

Taka przecena to niecodzienna okazja dla miłośniczek stylowych, solidnych i markowych butów. Botki pasują do wielu codziennych stylizacji, dzięki czemu sprawdzą się zarówno na uczelnię, do pracy, jak i na wieczorne wyjście.

Wyprzedaż w CCC

Wyprzedaż w CCC trwa, a to oznacza, że również inne pary butów kupimy w okazyjnych cenach. Botki G-STAR RAW to produkt cieszący się dużym zainteresowaniem, ale w sieciówce dostępne są także inne modele, które również świetnie sprawdzą się wiosną 2026. To także idealny moment, aby zaopatrzyć się w zimowe pary butów na przyszły rok.

Jeśli więc szukasz stylowych botków z platformą, które będą modnym uzupełnieniem garderoby i jednocześnie dostępne w atrakcyjnej cenie, model G-STAR RAW to propozycja warta uwagi.

Czytaj także: