Wiosna 2026 to czas rewolucji w trendach obuwniczych. Najnowsze propozycje projektantów wyznaczają nowe kierunki, odważnie łamiąc dotychczasowe zasady estetyki. Do łask wracają ekstrawaganckie fasony, a kluczową rolę odgrywają ugly shoes, czyli buty uznawane dotąd za kontrowersyjne i nieoczywiste. Do tej pory prym pod tym względem wiodły baleriny z siateczki wprowadzone przez markę Alaia, a następnie baleriny "kopytka" od Maisona Margieli. Czas na nowy kontrowersyjny trend.

Teraz wyróżniają się nowe ugly shoes. To mules z kwiatem 3D z satyny, które z wybiegów Diora błyskawicznie przenoszą się na miejskie chodniki. Czym charakteryzuje się ten trend, jak go nosić i dlaczego warto zrezygnować z klasycznych siateczek czy balerin "kopytek"? Przedstawiamy kompleksowy poradnik dla miłośniczek oryginalnej mody.

Ugly shoes - mules z kwiatem 3D z satyny podbijają wybiegi i ulice

Mules z kwiatem 3D z satyny szturmem zdobywają światowe wybiegi, a ich spektakularny debiut zawdzięczamy inspiracjom francuskiego domu mody Dior. Wyraziste, teatralne i niebanalne – wpisują się w estetykę ugly shoes, czyli butów, które łamią kanony klasycznego piękna na rzecz oryginalności i odwagi. Lawendowe mule z trójwymiarowym kwiatem to tylko jedna z propozycji na sezon 2026 – projektanci chętnie eksperymentują z pastelowymi kolorami, fakturami i formami, nadając klasycznym klapkom artystyczny wymiar.

Dzięki takim modelom uliczna moda staje się bardziej ekspresyjna. Klapki bez pięty, często na niskim lub średnim obcasie, zyskują nie tylko na wygodzie, ale i wyrazistości. Kwiat 3D, wykonany z delikatnej satyny, jest centralnym punktem buta i przyciąga wzrok nawet z dużej odległości.

Mules z kwiatem 3D z satyny Dior, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Dlaczego ugly shoes stają się synonimem odwagi w modzie?

Ugly shoes to pojęcie, które odnosi się do butów uważanych za „brzydkie” lub niekonwencjonalne – często cechują się przerysowaną formą, nietypowymi ozdobami lub zestawieniem kolorystycznym. Ich fenomen polega na przełamywaniu schematów i zachęcaniu do zabawy modą.

W 2026 roku trend ten jest nie tylko odpowiedzią na nudę i przewidywalność, ale i świadomym wyborem osób, które cenią indywidualizm oraz wyrażanie siebie poprzez stylizacje. Obecność wyrazistych, kontrowersyjnych modeli obuwia pozytywnie wpływa na różnorodność mody ulicznej i buduje poczucie wolności w doborze własnego wizerunku.

Jak stylizować mules z kwiatem 3D z satyny? Inspiracje prosto z pokazów

Stylizowanie mules z kwiatem 3D z satyny to czysta przyjemność dla fanek niebanalnych połączeń. Na pokazach Diora obserwujemy zestawianie tych butów z minimalistycznymi sukienkami, garniturami ze spódnicą, spodniami capri, a nawet casualowymi jeansami.

Do sukienki. Satynowe mule z kwiatem w kolorze pastelowym świetnie komponują się z prostą, jednobarwną sukienką midi lub maxi. Efekt? Nowoczesna elegancja z nutą ekstrawagancji.

Ze spodniami. Połączenie z szerokimi spodniami lub jeansami i minimalistycznym topem pozwala uzyskać balans między formalnością a miejskim luzem.

Na co dzień. Mule z kwiatem 3D w odcieniach beżu lub lawendy mogą być bazą codziennej stylizacji, która zyska artystyczny, indywidualny charakter.

Inspiracje warto czerpać również z mediów społecznościowych oraz lookbooków marek, które coraz częściej promują ugly shoes w stylizacjach dla szerokiego grona odbiorców.

Wiosenne alternatywy: koniec ery siateczkowych balerin i "kopytek"

Jeszcze kilka sezonów temu prym wiodły siateczkowe baleriny i tzw. „kopytka” – fasony cenione za wygodę i subtelność. Wiosna 2026 przynosi jednak radykalną zmianę. Trendsetterzy i projektanci zgodnie stawiają na mocniejsze akcenty i niebanalne formy.

Popularność siateczkowych balerin i „kopytek” zaczyna słabnąć na rzecz bardziej ekstrawaganckich i efektownych modeli. Siateczki były cenione za lekkość i przewiewność, natomiast „kopytka” – za wygodę i stabilność. Jednak obecnie to właśnie mules z kwiatem 3D stają się modowym symbolem odwagi i indywidualizmu.

