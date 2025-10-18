Zima 2025/2026 przynosi rewolucję w kobiecej garderobie. Stylowe Dunki i paryżanki jednogłośnie wybrały swoje ulubione buty na chłodne miesiące – są nimi kozaki typu slouchy. Miękka cholewka i nonszalancki wygląd sprawiają, że ten model zdobywa modowe szczyty w Europie.

Te wyjątkowe buty pojawiły się na wybiegach najważniejszych domów mody, w tym: Balmain, Stella McCartney, Ralph Lauren czy Zimmermann. Stradivarius zainspirowany wielkimi projektantami stworzył swój model. Czerwone kozaki slouchy, które znalazły się w ofercie sieciówki, natychmiast stały się viralowym hitem wśród trendsetterek.

Buty - Fot. stradivarius.com

Czerwone slouchy ze Stradivariusa: modny akcent

Stradivarius proponuje kozaki slouchy w intensywnym czerwonym kolorze – odcieniu, który według pokazów Hermèsa, Saint Laurenta i Etro jest barwą sezonu. Głębokie tony wiśni i burgundu dodają stylizacji dramatyzmu i luksusu, przy jednoczesnym zachowaniu klasy.

Czerwone slouchy ze Stradivariusa doskonale łączą się z neutralnymi beżami i brązami, a także z czernią, tworząc wyraziste i modne zestawy. To idealne rozwiązanie dla kobiet, które chcą się wyróżniać. Za taką parę butów w popularnej sieciówce zapłacimy 279 zł.

Kozaki slouchy podbiły największe światowe wybiegi

Sezon jesień-zima 2025/2026 to triumf marszczonych kozaków na największych wybiegach świata. Projektanci chętnie zestawiają je z oversize’owymi swetrami i warstwowymi stylizacjami. Kozaki wpisano w estetykę dekadenckiego luksusu – wygodnego, lecz niezwykle efektownego. Styl ten pokochały także fashionistki z Danii i Francji, czyniąc slouchy nieodłącznym elementem zimowej garderoby.

Do czego nosić buty slouchy na co dzień i wieczorami?

Buty slouchy są wyjątkowo uniwersalne. Na co dzień świetnie komponują się z oversize’owymi swetrami, jeansami typu straight i płaszczami o prostym kroju. Do pracy lub na uczelnię warto połączyć je z dzianinową sukienką i torbą typu shopper.

Wieczorem natomiast idealnie sprawdzą się w duecie z dopasowaną sukienką midi, marynarką o męskim kroju i torebką na łańcuszku. Czerwone modele dodają szyku i są doskonałym wyborem na randkę, imprezę lub przyjęcie.