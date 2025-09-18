Powidła śliwkowe robię tylko tak. 1 dodatek sprawia, że to najlepsze przetwory na zimę
Powidła śliwkowe to najlepsze przetwory jesienne. Warto jednak podkręcić ich tradycyjny smak i dodać do słoików coś, co zamieni zwykłe powidła w aromatyczny rarytas.
Sezon na śliwki trwa w najlepsze i warto go w pełni wykorzystać. Oprócz ciast ze śliwkami często przygotowuje się z nich przetwory na zimę. Powidła to niezastąpiony dodatek do chleba i wypieków, ale warto nieco podkręcić tradycyjny smak zamknięty w słoikach. Wystarczy wzbogacić go o nuty pomarańczy.
Powidła śliwkowe z dodatkiem pomarańczy
Powidła śliwkowe należą do tradycyjnych polskich przetworów, które przygotowuje się przed nadejściem zimy. Taka domowa konfitura jest niezastąpiona do tostów czy pleśniaka, a do tego można łatwo podkręcić jej smak różnymi dodatkami.
Popularną wariacją na temat powideł jest np. nutella ze śliwek, czyli przetwory z dodatkiem czekolady lub kakao. Smak domowego dżemu podkręca też cynamon. Do śliwki często dodaje się również inne sezonowe owoce, a nawet warzywa, uzyskując dzięki temu np. powidła śwlikowo-jabłkowe czy śliwkowo-dyniowe.
Ten przepis zawiera w sobie nutę egzotyki. Wszystko za sprawą pomarańczy, której orzeźwiający, cytrusowy aromat doskonale przełamuje cierpkość i słodycz polskiej śliwki. Do tego korzenny dodatek w postaci cynamonu i zwykłe powidła zamieniają się w coś wyjątkowo. Przetwory ze śliwki wzbogacone o pomarańczę będą idealnym dodatkiem zarówno na co dzień, np. do pieczywa, naleśników i ciast, jak i na specjalne okazje, np. do piernika świątecznego.
Składniki na pomarańczowe powidła ze śliwek
- 2 kg śliwek
- 1 pomarańcza
- 3/4 szklanki cukru
- pół łyżeczki cynamonu
Przepis na powidła śliwkowe z pomarańczą
- Przygotuj owoce. Umyj i osusz je. Pomarańczę dodatkowo sparz wrzątkiem. Śliwki przekrój na pół i pozbądź się pestek.
- Zetrzyj skórkę z pomarańczy, delikatnie przecierając owoc na tarce o najmniejszych oczkach. Nie ścieraj białej warstwy, bo zawiera w sobie goryczkę. Z miąższu pomarańczy wyciśnij sok.
- Do szerokiego garnka z dużym dnem wrzuć śliwki i zalej wodą. Dodaj cukier, cynamon, skórkę oraz sok z pomarańczy. Gotuj całość na małym ogniu przez minimum 3 godziny, co jakiś czas mieszając.
- Odstaw do całkowitego wystygnięcia, najlepiej na następny dzień.
- Kolejnego dnia znów gotuj powidła przez kilka godzin, mieszając i w razie potrzeby doprawiając całość.
- Gdy śliwki będą miały konsystencję konfitury, jeszcze gorące przekładaj do czystych, wyparzonych słoików.
- Zakręć słoiki i pasteryzuj je w garnku z wodą, gotując przez ok. 10 minut, lub w piekarniku.
Czytaj także:
- Znalazłam najlepszy przepis na śliwkowe konfitury. Zamiast długiego gotowania wystarczy 30 minut
- Ten przepis na aronię bije na głowę dżemy i konfitury. Potrzebujesz tylko 4 składników
- Buraczki do słoików na zimę zawsze robię z tym 1 dodatkiem. Wychodzą wyraziste w smaku i soczyste