Desery rodem z PRL-u ostatnio przeżywają prawdziwy renesans. Wuzetka, karpatka czy blok czekoladowy wracają na salony i talerze, często w nieco nowocześniejszej, podkręconej wersji. Jednym z ukochanych ciast PRL-u, które wyjątkowo często lądowało na stołach właśnie jesienią, jest pleśniak. W wersji ze świeżymi śliwkami to prawdziwa petarda.

Pleśniak ze śliwkami to hit jesieni

Pleśniak to klasyka wśród ciast z PRL-u. Zawiera w sobie wszystko to, co najlepsze: kruche ciasto, konfiturę owocową i puszystą, bezową piankę. Według tradycyjnego przepisu pleśniak robiło się najczęściej z dodatkiem dżemu z czarnej porzeczki, który podkręcał smak ciasta nutami kwasowości.

W odświeżonej, jesiennej wersji tego ciasta zamiast dżemu dodaje się świeże śliwki. Te sezonowe owoce właśnie teraz są najlepsze, a ich cierpki posmak doskonale współgra ze słodką bezą. Ich aromat podkreśli dodatek cynamonu, którego korzenne nuty wzbogacają smak ciasta.

Poza tym przepis jest mocno inspirowany tradycyjną recepturą gospodyń z PRL-u. Jego podstawę stanowi obłędnie kruche ciasto na spodzie oraz w formie kruszonki na wierzchu. Pomiędzy tymi dwoma warstwami znajdują się śliwki pokryte bezową chmurką. To zdecydowanie najlepsze ciasto na jesień.

Pleśniak ze śliwkami to idealne ciasto na jesień, fot. Adobe Stock, JuliaWoźniak

Składniki na pleśniak ze śliwkami

Ciasto kruche:

2,5 szklanki mąki pszennej

200 g masła (1 kostka)

4 żółtka

0,5 szklanki cukru pudru

1 łyżeczka ekstraktu lub cukru waniliowego

1 łyżka kwaśnej śmietany 18%

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Bezowa pianka:

5 białek

0,5 szklanki cukru

1 łyżka budyniu śmietankowego/waniliowego lub skrobi ziemniaczanej

szczypta soli

Nadzienie ze śliwek:

400 g śliwek

1 łyżeczka cynamonu

Przepis na pleśniak ze śliwkami

Najpierw przygotuj kruche ciasto. Składniki: jajka, masło i śmietana powinny być zimne. Nie trzeba przesiewać mąki. Mąkę wysyp na stolnicę i przesiekaj z masłem, żółtkami, cukrem, śmietaną oraz proszkiem do pieczenia. Wyrób na gładkie ciasto i uformuj je w kulę, a następnie włóż do lodówki, by się schłodziło. W międzyczasie przygotuj śliwki. Umyj je, osusz i przekrój na połówki, usuwając pestkę. Delikatnie przemieszaj z cynamonem. Teraz czas na bezową piankę. Białka ubij na sztywną pianę z odrobiną soli. Na końcu powoli wsyp cukier i budyń lub mączkę ziemniaczaną i delikatnie mieszaj, aż składniki się połączą. Nie ubijaj zbyt długo, żeby piana nie zrobiła się wodnista. Nastaw piekarnik na 180 stopni Celsjusza. Blachę o wymiarach 24 x 24 cm lub tortownicę o średnicy 24 cm wyłóż papierem do pieczenia. Wyjmij ciasto z lodówki. Połowę rozłóż na dnie, wylepiając formę. Na kruchy spód nałóż połówki śliwek skórką do dołu. Na to wylej pianę z białek. Na wierzch zetrzyj resztę ciasta. Wstaw ciasto do piekarnika i piecz przez ok. 40-50 minut, aż wierzch stanie się złocisty, a beza się zetnie.

