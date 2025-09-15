W PRL-u to ciasto było jesiennym pewniakiem. Śliwki na maksa podkręcają jego smak
Ciasto ze śliwkami to pewniak na jesień. Ten przepis nawiązuje do najlepszego deseru z PRL-u, ale jego smak podkręcają sezonowe owoce. Spróbuj, a nie pożałujesz.
Desery rodem z PRL-u ostatnio przeżywają prawdziwy renesans. Wuzetka, karpatka czy blok czekoladowy wracają na salony i talerze, często w nieco nowocześniejszej, podkręconej wersji. Jednym z ukochanych ciast PRL-u, które wyjątkowo często lądowało na stołach właśnie jesienią, jest pleśniak. W wersji ze świeżymi śliwkami to prawdziwa petarda.
Pleśniak ze śliwkami to hit jesieni
Pleśniak to klasyka wśród ciast z PRL-u. Zawiera w sobie wszystko to, co najlepsze: kruche ciasto, konfiturę owocową i puszystą, bezową piankę. Według tradycyjnego przepisu pleśniak robiło się najczęściej z dodatkiem dżemu z czarnej porzeczki, który podkręcał smak ciasta nutami kwasowości.
W odświeżonej, jesiennej wersji tego ciasta zamiast dżemu dodaje się świeże śliwki. Te sezonowe owoce właśnie teraz są najlepsze, a ich cierpki posmak doskonale współgra ze słodką bezą. Ich aromat podkreśli dodatek cynamonu, którego korzenne nuty wzbogacają smak ciasta.
Poza tym przepis jest mocno inspirowany tradycyjną recepturą gospodyń z PRL-u. Jego podstawę stanowi obłędnie kruche ciasto na spodzie oraz w formie kruszonki na wierzchu. Pomiędzy tymi dwoma warstwami znajdują się śliwki pokryte bezową chmurką. To zdecydowanie najlepsze ciasto na jesień.
Składniki na pleśniak ze śliwkami
Ciasto kruche:
- 2,5 szklanki mąki pszennej
- 200 g masła (1 kostka)
- 4 żółtka
- 0,5 szklanki cukru pudru
- 1 łyżeczka ekstraktu lub cukru waniliowego
- 1 łyżka kwaśnej śmietany 18%
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Bezowa pianka:
- 5 białek
- 0,5 szklanki cukru
- 1 łyżka budyniu śmietankowego/waniliowego lub skrobi ziemniaczanej
- szczypta soli
Nadzienie ze śliwek:
- 400 g śliwek
- 1 łyżeczka cynamonu
Przepis na pleśniak ze śliwkami
- Najpierw przygotuj kruche ciasto. Składniki: jajka, masło i śmietana powinny być zimne. Nie trzeba przesiewać mąki.
- Mąkę wysyp na stolnicę i przesiekaj z masłem, żółtkami, cukrem, śmietaną oraz proszkiem do pieczenia. Wyrób na gładkie ciasto i uformuj je w kulę, a następnie włóż do lodówki, by się schłodziło.
- W międzyczasie przygotuj śliwki. Umyj je, osusz i przekrój na połówki, usuwając pestkę. Delikatnie przemieszaj z cynamonem.
- Teraz czas na bezową piankę. Białka ubij na sztywną pianę z odrobiną soli. Na końcu powoli wsyp cukier i budyń lub mączkę ziemniaczaną i delikatnie mieszaj, aż składniki się połączą. Nie ubijaj zbyt długo, żeby piana nie zrobiła się wodnista.
- Nastaw piekarnik na 180 stopni Celsjusza. Blachę o wymiarach 24 x 24 cm lub tortownicę o średnicy 24 cm wyłóż papierem do pieczenia.
- Wyjmij ciasto z lodówki. Połowę rozłóż na dnie, wylepiając formę. Na kruchy spód nałóż połówki śliwek skórką do dołu. Na to wylej pianę z białek. Na wierzch zetrzyj resztę ciasta.
- Wstaw ciasto do piekarnika i piecz przez ok. 40-50 minut, aż wierzch stanie się złocisty, a beza się zetnie.
