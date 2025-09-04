Buraczki do słoików na zimę zawsze robię z tym 1 dodatkiem. Wychodzą wyraziste w smaku i soczyste
Buraczki do słoików na zimę to klasyk w wielu domach, ale ja często chętnie wzbogacam je o jeden sekretny dodatek - chili. Dzięki temu nabierają wyrazistego charakteru, przełamują swoją naturalną słodycz i idealnie pasują do zimowych obiadów.
Buraczki to jedne z najbardziej uniwersalnych warzyw w kuchni. Pasują do mięs, ryb, a nawet wegetariańskich dań, a odpowiednio przygotowane w słoikach mogą cieszyć smakiem przez całą zimę. Dodatek chili sprawia, że klasyczna wersja nabiera nowego charakteru - buraczki są delikatnie pikantne, a jednocześnie zachowują swoją soczystość i piękny kolor.
Przepis na buraczki do słoika z dodatkiem chili
Chili nie tylko wzbogaca smak, ale również ma właściwości rozgrzewające i wspomaga trawienie - to szczególnie ważne w zimowe dni, kiedy częściej sięgamy po cięższe potrawy. Pikantny akcent sprawia, że buraczki cudownie rozgrzewają, a jednocześnie świetnie komponują się zarówno z tradycyjnymi kotletami mielonymi, jak i pieczonym łososiem czy sałatką na bazie kasz.
Składniki:
- 3 kg buraków,
- litr wody,
- 3 papryczki chili (świeże lub suszone),
- 3 cebule,
- szklanka octu 10%,
- szklanka cukru,
- 2 łyżki soli,
- 5 ziaren ziela angielskiego,
- 3 liście laurowe.
Sposób przygotowania:
- Buraki dokładnie umyj i ugotuj w skórkach do miękkości. Następnie obierz je i zetrzyj na tarce o grubych oczkach.
- W garnku zagotuj wodę z octem, cukrem, solą, zielem angielskim i liściem laurowym.
- Dodaj drobno posiekaną cebulę oraz papryczki chili. Gotuj przez kilka minut, aby składniki dobrze się połączyły.
- Do gorącej zalewy dodaj starte buraki i wszystko dokładnie wymieszaj.
- Następnie przełóż masę do wyparzonych słoików, szczelnie zakręć i pasteryzuj przez około 15 minut od momentu zagotowania wody.
Do czego wykorzystać buraczki z chili?
Buraczki z chili świetnie sprawdzają się jako dodatek do tradycyjnych obiadów - pasują do schabowego, pieczeni czy klopsików. Dzięki wyrazistemu smakowi mogą być też doskonałą przystawką do dań z grilla, zwłaszcza karkówki czy kiełbasy. Można je dodać do sałatek warzywnych, aby przełamać ich delikatność, a nawet wykorzystać jako nadzienie do wrapów czy kanapek.
Zimą będą za to idealnym urozmaiceniem na świątecznym stole - podane w małej miseczce obok ryby po grecku czy pasztetu będą uzupełnieniem, o którym nawet nie wiesz, że go potrzebujesz. Buraczki z chili świetnie smakują także jako baza do barszczu - wystarczy dodać odrobinę do gotującej się zupy i całość od razu nabierze nowego wymiaru.
