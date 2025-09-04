Buraczki to jedne z najbardziej uniwersalnych warzyw w kuchni. Pasują do mięs, ryb, a nawet wegetariańskich dań, a odpowiednio przygotowane w słoikach mogą cieszyć smakiem przez całą zimę. Dodatek chili sprawia, że klasyczna wersja nabiera nowego charakteru - buraczki są delikatnie pikantne, a jednocześnie zachowują swoją soczystość i piękny kolor.

Przepis na buraczki do słoika z dodatkiem chili

Chili nie tylko wzbogaca smak, ale również ma właściwości rozgrzewające i wspomaga trawienie - to szczególnie ważne w zimowe dni, kiedy częściej sięgamy po cięższe potrawy. Pikantny akcent sprawia, że buraczki cudownie rozgrzewają, a jednocześnie świetnie komponują się zarówno z tradycyjnymi kotletami mielonymi, jak i pieczonym łososiem czy sałatką na bazie kasz.

Składniki:

3 kg buraków,

litr wody,

3 papryczki chili (świeże lub suszone),

3 cebule,

szklanka octu 10%,

szklanka cukru,

2 łyżki soli,

5 ziaren ziela angielskiego,

3 liście laurowe.

Sposób przygotowania:

Buraki dokładnie umyj i ugotuj w skórkach do miękkości. Następnie obierz je i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. W garnku zagotuj wodę z octem, cukrem, solą, zielem angielskim i liściem laurowym. Dodaj drobno posiekaną cebulę oraz papryczki chili. Gotuj przez kilka minut, aby składniki dobrze się połączyły. Do gorącej zalewy dodaj starte buraki i wszystko dokładnie wymieszaj. Następnie przełóż masę do wyparzonych słoików, szczelnie zakręć i pasteryzuj przez około 15 minut od momentu zagotowania wody.

Najlepiej nie gotować buraczków zbyt długo, by zachowały intensywny smak i kolor, fot. Adobe Stock, timolina

Do czego wykorzystać buraczki z chili?

Buraczki z chili świetnie sprawdzają się jako dodatek do tradycyjnych obiadów - pasują do schabowego, pieczeni czy klopsików. Dzięki wyrazistemu smakowi mogą być też doskonałą przystawką do dań z grilla, zwłaszcza karkówki czy kiełbasy. Można je dodać do sałatek warzywnych, aby przełamać ich delikatność, a nawet wykorzystać jako nadzienie do wrapów czy kanapek.

Zimą będą za to idealnym urozmaiceniem na świątecznym stole - podane w małej miseczce obok ryby po grecku czy pasztetu będą uzupełnieniem, o którym nawet nie wiesz, że go potrzebujesz. Buraczki z chili świetnie smakują także jako baza do barszczu - wystarczy dodać odrobinę do gotującej się zupy i całość od razu nabierze nowego wymiaru.

