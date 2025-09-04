Reklama

Buraczki to jedne z najbardziej uniwersalnych warzyw w kuchni. Pasują do mięs, ryb, a nawet wegetariańskich dań, a odpowiednio przygotowane w słoikach mogą cieszyć smakiem przez całą zimę. Dodatek chili sprawia, że klasyczna wersja nabiera nowego charakteru - buraczki są delikatnie pikantne, a jednocześnie zachowują swoją soczystość i piękny kolor.

Przepis na buraczki do słoika z dodatkiem chili

Chili nie tylko wzbogaca smak, ale również ma właściwości rozgrzewające i wspomaga trawienie - to szczególnie ważne w zimowe dni, kiedy częściej sięgamy po cięższe potrawy. Pikantny akcent sprawia, że buraczki cudownie rozgrzewają, a jednocześnie świetnie komponują się zarówno z tradycyjnymi kotletami mielonymi, jak i pieczonym łososiem czy sałatką na bazie kasz.

Składniki:

  • 3 kg buraków,
  • litr wody,
  • 3 papryczki chili (świeże lub suszone),
  • 3 cebule,
  • szklanka octu 10%,
  • szklanka cukru,
  • 2 łyżki soli,
  • 5 ziaren ziela angielskiego,
  • 3 liście laurowe.

Sposób przygotowania:

  1. Buraki dokładnie umyj i ugotuj w skórkach do miękkości. Następnie obierz je i zetrzyj na tarce o grubych oczkach.
  2. W garnku zagotuj wodę z octem, cukrem, solą, zielem angielskim i liściem laurowym.
  3. Dodaj drobno posiekaną cebulę oraz papryczki chili. Gotuj przez kilka minut, aby składniki dobrze się połączyły.
  4. Do gorącej zalewy dodaj starte buraki i wszystko dokładnie wymieszaj.
  5. Następnie przełóż masę do wyparzonych słoików, szczelnie zakręć i pasteryzuj przez około 15 minut od momentu zagotowania wody.
Najlepiej nie gotować buraczków zbyt długo, by zachowały intensywny smak i kolor, fot. Adobe Stock, timolina

Do czego wykorzystać buraczki z chili?

Buraczki z chili świetnie sprawdzają się jako dodatek do tradycyjnych obiadów - pasują do schabowego, pieczeni czy klopsików. Dzięki wyrazistemu smakowi mogą być też doskonałą przystawką do dań z grilla, zwłaszcza karkówki czy kiełbasy. Można je dodać do sałatek warzywnych, aby przełamać ich delikatność, a nawet wykorzystać jako nadzienie do wrapów czy kanapek.

Zimą będą za to idealnym urozmaiceniem na świątecznym stole - podane w małej miseczce obok ryby po grecku czy pasztetu będą uzupełnieniem, o którym nawet nie wiesz, że go potrzebujesz. Buraczki z chili świetnie smakują także jako baza do barszczu - wystarczy dodać odrobinę do gotującej się zupy i całość od razu nabierze nowego wymiaru.

