Aronia nie zawsze cieszy się popularnością, bo jej smak bywa cierpki. Jednak odpowiednio przygotowana może zyskać zupełnie nowe oblicze. Kandyzowana aronia jest słodka, lekko chrupiąca i idealnie sprawdza się jako przekąska, dodatek do ciast czy dekoracja deserów.

Przepis na kandyzowaną aronię

Aronia nie należy do najłatwiejszych owoców w kuchni - jej cierpki smak sprawia, że wiele osób podchodzi do niej z rezerwą. Niemniej jednak jest to owoc bogaty w witaminy i antyoksydanty. Dzięki kandyzowaniu nie tylko zyskuje nowy smak, ale też zachowuje część swoich cennych właściwości. Taka przekąska jest więc równie zdrowa co aroniowe dżemy i konfitury.

Składniki:

kilogram świeżej aronii,

500 g cukru,

szklanka wody,

sok ze średniej cytryny.

Sposób przygotowania:

Owoce dokładnie opłucz i osusz. W garnku zagotuj wodę z cukrem i sokiem z cytryny, gotuj, aż powstanie gęsty syrop. Wrzuć aronię i gotuj na małym ogniu jeszcze przez około 30 minut, delikatnie mieszając co kilka minut. Owoce odcedź i rozłóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Susz w piekarniku w niskiej temperaturze (ok. 60 stopni) przez kilka godzin, aż staną się lekko chrupiące. Gotową aronię wystudź, a potem przełóż do słoika i szczelnie zamknij, a najlepiej zapasteryzuj. W takiej formie możesz ją przechowywać przez kilka miesięcy.

Kandyzowaną aronię najlepiej trzymać w szklanych, zapasteryzowanych słoikach, fot. Adobe Stock, shabbydecor

Z czym najlepiej smakuje kandyzowana aronia?

W dżemach i konfiturach owoce tracą swoją strukturę, a często i część wartości odżywczych. Kandyzowana aronia zachowuje kształt, a dzięki powolnemu suszeniu staje się intensywniejsza w smaku.

Możesz jeść ją samą, jako słodką przekąskę. Świetnie komponuje się również z owsianką, jogurtem naturalnym czy sernikiem. Doskonale sprawdzi się także jako ozdoba wypieków albo element świątecznych deserów. Garść kandyzowanej aronii może zastąpić tradycyjne żelki czy cukierki. To słodka alternatywa dla sklepowych słodyczy, idealna do kawy lub herbaty.

