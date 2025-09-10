Domowe konfitury kojarzą się zwykle ze staniem nad parującym garnkiem i powolnym mieszaniem owoców przez wiele godzin. Tymczasem istnieje prosty sposób, by skrócić ten proces i już po pół godzinie mieć gotowe słoiczki pełne przetworów. Wystarczy odpowiednia ilość cukru, odrobina cierpliwości i dobrze rozgrzany garnek. Taka konfitura jest idealna do porannej bułki, naleśników albo jako dodatek do ciast.

Przepis na ekspresową konfiturę ze śliwek

Zamiast całego dnia w kuchni, wystarczy pół godziny, by przygotować zapas konfitury na kilka tygodni. Krótsze gotowanie sprawia, że śliwki zachowują świeżość i aromat, a ich smak jest bardziej intensywny. Sprawdzi się na kanapkach, w naleśnikach i racuchach, a także jako nadzienie do drożdżówek i kruchego ciasta. Słoiczek własnoręcznie przygotowanej konfitury, owinięty w ładny papier, to też idealny, domowy podarunek dla bliskiej osoby.

Składniki:

1,5 kg dojrzałych śliwek węgierek,

400 g cukru,

łyżeczka cynamonu (opcjonalnie),

sok z połowy cytryny.

Sposób przygotowania:

Śliwki umyj, wypestkuj i pokrój na połówki. Wrzuć je do dużego garnka i zasyp cukrem. Gotuj na średnim ogniu przez kilka minut, mieszając od czasu do czasu, aż owoce puszczą sok. Następnie dodaj sok z cytryny i, jeśli lubisz, cynamon. Po około 30 minutach gotowania masa powinna zgęstnieć i nabrać pięknego, głębokiego koloru. Gorącą konfiturę przełóż do wyparzonych słoików, zakręć i odstaw do góry dnem na kilka minut.

Domowe przetwory nie muszą być czasochłonne, fot. Adobe Stock, lisa870

Do czego wykorzystać konfiturę ze śliwek?

Domowe przetwory ze śliwek możesz wykorzystać na wiele sposobów. Najczęściej ląduje na kromce świeżego chleba lub tostach, ale świetnie sprawdzi się też jako nadzienie do pączków, racuchów czy rogalików. Doskonale podkreśla też smak serników, tart i drożdżówek, możesz ją też śmiało dodać do kruchych ciasteczek. Łyżka konfitury może też przełamać smak wytrawnych potraw, np. serów czy pieczonych mięs (szczególnie czerwonych). To uniwersalny dodatek, który pasuje zarówno do słodkich deserów, jak i bardziej eleganckich dań.

