Na te warzywa w sierpniu jest najlepszy sezon. Są zdrowe, smaczne i zrobisz z nich nie tylko przetwory

Sierpień to prawdziwy raj dla smakoszy warzyw. Dojrzewają pomidory, papryka, buraki czy cukinia. Właśnie teraz smakują najlepiej i są pełne witamin. Idealne do przetworów, zdrowych dań i eksperymentów w kuchni. Dowiedz się, jakie warzywa królują w sierpniu i jak je wykorzystać, by zachować ich smak i wartości odżywcze na dłużej. Nie przegap sezonu na zdrowie.