Ta sałatka do słoików z fasolki szparagowej uzależnia od pierwszego kęsa. Możesz ją jeść od razu albo zachować na zimę

Sałatka z fasolki szparagowej i papryki to kolorowa, słodko-kwaśna propozycja, która sprawdzi się zarówno jako dodatek do obiadu, jak i samodzielna przekąska. Sprawdź, jak zrobić smaczną sałatkę z fasoli szparagowej, którą możesz jeść od razu albo przechować do zimy.