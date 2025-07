Ogórkowe warstwowe przekąski według naszego przepisu świetnie sprawdzą się jako finger food, przystawka na przyjęcie lub starter przed eleganckim obiadem. Podawaj dobrze schłodzone i zjadaj je łyżeczką. Dowiedz się, jak przygotować urocze przystawki i do jakich potraw je podawać.

Składniki na mus z ogórków z chrupiącymi warzywami

Bazą tej przekąski jest gładki kremowy mus z ogórka, który zrobisz z połączenia tego warzywa z gęstym jogurtem w proporcji 1:3 (1 długi ogórek na 3 łyżki jogurtu). Do tego dodaj chrupiące warzywa i podawaj w małej szklance lub kieliszku. W ten sposób łatwo przygotujesz gustowne przystawki, idealne na lato.

Podane składniki wystarczą na 4 porcje. Jeżeli potrzebujesz więcej, to zwiększ proporcjonalnie ilość składników.

Składniki na mus ogórkowy:

1 długi ogórek lub 2 gruntowe,

3 łyżki gęstego jogurtu (grecki lub skyr),

sok z połowy cytryny,

sól i pieprz do smaku,

koperek,

1 łyżka serka śmietankowego (opcjonalnie).

Dodatki na wierzch:

5 rzodkiewek,

1/3 ogórka,

kilka łyżek zielonego groszku,

1 marchew,

dekoracja np. szczypiorek, natka pietruszki, kiełki.

Przygotowanie ogórkowego musu z warzywami

Najlepiej podawać od razu. Możesz też przygotować te przystawki z ogórków wcześniej i przechować w lodówce do 3 godzin.

Przygotowanie musu z ogórków:

Ogórki obierz, pokrój wzdłuż, usuń pestki, posól i odstaw na chwilę aż puszczą sok. Odlej sok z ogórków i zblenduj je z jogurtem, sokiem z cytryny i przyprawami na gładki mus. Dodaj serek, jeśli chcesz uzyskać bardziej kremową i śmietankową konsystencję. W razie potrzeby odcedź nadmiar wody. Wstaw do lodówki.

Przygotowanie warstwy z warzyw i całości:

Rzodkiewki umyj i pokrój w kostkę, tak samo postępuj z ogórkiem. Groszek wcześniej obgotuj i schłodź, powinien być chrupiący. Marchewkę obierz i zetrzyj na cienkie paseczki obieraczką do warzyw. Do kieliszków lub szklaneczek wkładaj porcję musu ogórkowego. Na wierzch ułóż rzodkiewki, ogórka i groszek. Całość udekoruj paskami marchewki i świeżymi ziołami.

Z czym podawać ogórkowe przystawki?

Pasują idealnie do bufetów koktajlowych, na garden party i grilla. Dobrze smakują z daniami kuchni śródziemnomorskiej i wegetariańskiej. Nie podawaj ich za to do pikantnych, ciężkich i tłustych dań, ponieważ smak ogórkowej przystawki zostanie zdominowany.

Adekwatnym dodatkiem do tego dania z ogórka są np.

chrupiące pieczywo z guacamole,

kanapeczki z łososiem z koperkiem i serkiem,

kiszonki,

makaron z pesto,

risotto warzywne,

paella,

zapiekane bakłażany,

papryki lub cukinie,

falafel z humusem,

sałatka z grillowanym halloumi,

placuszki z cukinii lub marchwi.

Warto też wypróbować wersji z różnymi warzywnymi dodatkami na wierzchu.

Mus z ogórka można dekorować według uznania, fot. Adobe Stock, Natasha Breen

