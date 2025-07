Wyrazisty chutney z czerwonej cebuli i moreli łączy w sobie słodycz i pikantność dzięki karmelizowanej cebuli, morelom, jabłkom i aromatycznemu imbirowi. To doskonały dodatek do mięs, sałatek, kanapek i wielu innych dań. Wystarczy jedna łyżeczka tego smarowidła, by natychmiast wzbogacić smak potrawy. Dowiedz się, jak zrobić przetwory z moreli w tej postaci i z czym je łączyć.

Jak zrobić chutney morelowo-cebulowy?

Aby zrobić chutney morelowo-cebulowy potrzebujesz około 1,5 godziny, z czego 1 godzinę sos się gotuje, a więc możesz wtedy robić inne rzeczy. Z podanej ilości składników powstanie około 5-6 słoiczków o pojemności 200 ml.

Składniki na chutney:

1 kg świeżych moreli (bez pestek),

3-4 duże czerwone cebule,

2 jabłka,

2 łyżki świeżo startego imbiru,

2 ząbki czosnku,

150 ml octu jabłkowego lub winnego,

200 g brązowego cukru,

0,5-1 łyżeczka soli,

pół łyżeczki cynamonu,

pół łyżeczki curry w proszku,

2 łyżki oleju roślinnego,

2 łyżki miodu (opcjonalnie),

1/2 łyżeczki mielonego chili lub pieprzu cayenne (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Posiekaj połowę cebuli, a drugą pokrój w cienkie piórka. Posiekaj czosnek. Morele pokrój w kostkę. Na patelni na małym ogniu umieść cebulę, olej i 2 łyżki brązowego cukru. Smaż cebulę, aż się zrumieni i skarmelizuje, często mieszając. Potrwa to ok. 10-15 minut. Uważaj, aby nie przypalić. W trakcie smażenia cebuli dodaj czosnek. Karmelizowaną cebulę przełóż do garnka i dodaj wszystkie pozostałe składniki: morele, starte jabłko, ocet, przyprawy, pozostały cukier. Wszystko wymieszaj. Gotuj na wolnym ogniu przez godzinę. Mieszaj od czasu do czasu. Powinien stać się gęsty. Jeżeli nie zgęstniał wystarczająco, możesz gotować jeszcze nieco dłużej, żeby nadmiar płynu odparował. Spróbuj i dopraw jeszcze według uznania, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Gorący chutney przełóż do wysterylizowanych słoików i zakręć czystymi pokrywkami. Możesz przeprowadzić pasteryzację w piekarniku lub inną metodą.

Jak długo i gdzie można przechowywać chutney morelowy?

Chutney z moreli nadaje się do jedzenia od razu po przygotowaniu. Gdy chcesz przechować go przez dłuższy czas, to postaw słoiczki w ciemnym i chłodnym miejscu, jak spiżarnia lub piwnica. W takich warunkach może stać nawet kilkanaście miesięcy. Po otwarciu trzymaj go w lodówce i spożyj w ciągu 2 tygodni.

Jak używać chutneya z moreli?

Ten sos z moreli dzięki swojemu złożonemu smakowi ma szerokie zastosowanie. Możesz użyć go jako dodatek do różnorodnych mięs i ryb albo dodawać go na etapie gotowania, pieczenia czy smażenia, a powstanie smaczny lekko słodki sos. Tworzy udane kompozycje z kozim serem i twardymi serami, wędlinami, burgerami i słodkimi przekąskami. Jest wiele sposobów na wykorzystanie tego morelowego smarowidła.

Chutney morelowy tworzy smaczne kompozycje z daniami mięsnymi i nie tylko, fot. Adobe Stock, nikolaydonetsk

Jakie inne owoce pasują do morelowego chutneya?

Jeżeli masz nadmiar moreli, to warto łączyć je z różnymi dodatkami i owocami. Są na tyle uniwersalne, że możesz z nimi tworzyć wspaniałe własne kombinacje. Połowę moreli z przepisu zastąpisz bez problemu borówkami, wiśniami, mango, pomarańczą, brzoskwiniami, nektarynkami, truskawkami, malinami, a także rodzynkami sułtańskimi. Każde z nich nieco zmieni smak chutneya na bardziej słodki, egzotyczny lub kwaskowaty. Wypróbuj różnych opcji, żeby znaleźć najbardziej odpowiadającą twojemu gustowi.

