Przygotowania do świąt trwają i powoli zaczynamy robić zakupy na wigilijne potrawy. W przedświątecznej gorączce mało kiedy mamy czas, żeby wszystko od podstaw przygotować samodzielnie. Warto zatem wspomóc się nieco i postawić na niektóre gotowe dania. Dobrze pod tym względem sprawdzą się pierogi z kapustą i grzybami, czyli jedna z podstawowych wigilijnych potraw. Samodzielne ich przygotowanie jest bardzo pracochłonne, a na rynku dostępne są naprawdę dobre "gotowce". Niektóre z nich znajdziemy nawet w popularnych sieciach sklepów. I właśnie je postanowiłam sprawdzić. Przetestowałam pierogi z kapustą i grzybami z najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce. Już wiem, które z nich są warte uwagi, a które niekoniecznie.

Testuję pierogi z kapustą i grzybami z popularnych sieci sklepów

Wybrałam 5 popularnych sieci sklepów, które mają w swojej ofercie wigilijne pierogi z kapustą i grzybami. Wśród nich znalazły się oczywiście Lidl i Biedronka, czyli najpopularniejsze dyskonty w naszym kraju. Dodatkowo kupiłam pierogi z takich sieci sklepów jak: Netto, Kaufland oraz Aldi. A w jakich kryteriach przeprowadziłam swój test?

Przede wszystkim był to "test na ślepo", czyli nie wiedziałam, z jakiej sieci w danym momencie jem pieroga, żeby nie sugerować się tym, który sklep lubię bardziej lub w którym częściej robię zakupy. Pomógł mi świąteczny elf, który gotował na świeżo każdego pieroga, a następnie podawał mi do oceny.

Sama ocena przebiegła w następujących kryteriach:

wygląd pieroga, ilość kapusty i grzybów - proporcje, sam smak pieroga, grubość ciasta, cena do jakości.

Ja przyznaję, że jeśli chodzi o smak, to najlepiej w moim przypadku wypadły te kwaśniejsze i bardziej wyraziste pierogi. Jeżeli jednak wolicie słodsze, bardziej grzybowe, wówczas zapewne wasz wybór będzie nieco inny.

Muszę też podkreślić, że żadna sieć sklepów nie zdobyła maxa - najlepsze oczywiście będą bowiem pierogi domowej roboty lub ze sprawdzonej garmażerki. Ale jak na sieciówki poradziły sobie i tak całkiem nieźle. Poniżej dokładnie opisuję, jakie produkty znajdziecie w poszczególnych sklepach.

Miejsce 1 i 2: Netto i Biedronka. Ocena: 3,5/5

Po moim teście mam dwóch faworytów, którzy zajmują 1 i 2 miejsce ex aequo - Netto oraz Biedronka. W przypadku tego pierwszego grubość ciasta była idealna - było cieniutkie i wręcz rozpływało się w ustach. Sam smak pieroga również miał u mnie maxa - był kwaśny i wyrazisty. Za pierogi z Netto co prawda trzeba było zapłacić trochę więcej niż w innych sklepach - 7,85 zł, ale wciąż była to zbliżona cena, a moim zdaniem w stosunku do jakości nadal wypadała bardzo dobrze.

Tym samym pierogi z Netto zdobyły 3,5 na 5. Co ciekawe, pierogi z Biedronki miały tego samego producenta i faktycznie były podobne w smaku. Te były trochę mniej wyraziste, tak jakby kapusta była bardziej wypłukana. Za to cena 60 gr niższa - 7,29 zł. Jest to standardowa cena za pierogi w tych sieciówkach. Z kolei pierogi z Biedronki moim zdaniem nadrabiają wyglądem - miały piękne falbanki jak u babci i muszę przyznać, że to zdecydowanie najpiękniejsze sklepowe pierogi, jakie przetestowałam. Bez wstydu podałabym je na świątecznym stole.

Pierogi z Netto i z Biedronki, Fot. archiwum prywatne

Miejsce 3 i 4: Lidl i Aldi. Ocena: 2/5

Te sieci sklepów miały lepszy skład pod względem ilości grzybów i faktycznie były one bardziej wyczuwalne w farszu. To jednak sprawiło jednocześnie, że były bardziej mdłe. Ja wolę wyrazistsze smaki i w przypadku pierogów ze sklepu po prostu te kapuściane smakują mi bardziej, ale tu muszę podkreślić, że to mój indywidualny smak i każdy może uważać inaczej.

Niemniej te pierogi już nie poradziły sobie tak dobrze, jeżeli chodzi o grubość ciasta. Było grubsze, farsz w nim ginął. Sam wygląd też pozostawał wiele do życzenia - szczególnie w Lidlu, gdzie te pierogi po prostu były wizualnie jedną wielką plamą, a falbanka w zasadzie w ogóle nie była widoczna. Zdecydowanie nie chciałabym podać takiego produktu na stole wigilijnym. Cena obu paczek to 7,29 zł, czyli identycznie jak w przypadku pierogów z Biedronki.

Pierogi z Lidla i z Aldi, Fot. archiwum prywatne

Miejsce 5: Kaufland. Ocena: 1/5

No tu już ocena jest sroga, ale moim zdaniem nie warto zupełnie kierować się w stronę Kauflanda, jeśli będziemy chcieli kupić pierogi wigilijne. Tutaj zawiodło mnie praktycznie wszystko, a przede wszystkim ciasto - grube, w smaku bardzo wyraziste i było je czuć o wiele bardziej niż farsz, który z kolei był mało wyrazisty. Na języku zostawał wręcz nieprzyjemny posmak drożdży.

Sam wygląd nie był najgorszy, ale proporcja kapusty i grzybów podobna jak w Netto i Biedronce, co oznacza, że o wiele smaczniejsze pierogi z podobnym składem jesteśmy w stanie dostać gdzie indziej i to dokładnie w tej samej cenie - standardowo za 7,29 zł.

Pierogi z Kauflanda, Fot. archiwum prywatne

Czytaj także: