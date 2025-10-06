Jesień to pora na cynamonki. Świeżutkie, pyszne, drożdżowe i słodziutkie - właśnie tak wyobrażam sobie idealny wypiek tego typu. Postanowiłam wypróbować popularne miejscówki w Warszawie, które serwują takie bułeczki. Każdą z nich oceniłam według konkretnych kryteriów:

ilość cynamonu,

miękkość i smak ciasta drożdżowego,

ogólna słodkość bułeczki,

wykończenie - krem/lukier/posypka,

cena do jakości.

Każda cynamonka mogła zdobyć maksymalnie 5 punktów - po 1 za każde kryterium. Na tej podstawie wybrałam swoje TOP 3 cynamonki w Warszawie. Oczywiście jest to mój subiektywny ranking, więc jeśli masz inne bułeczki godne wypróbowania, koniecznie daj mi znać, żebym też mogła je spróbować. Dla mnie na razie to 3 najlepsze, a numer jeden nie ma sobie równych.

1. Baken - ul. Żurawia 6/12

5/5 - 19 zł

To jest absolutny top topów, który moim zdaniem w Warszawie nie ma sobie równych. Właśnie tak wyobrażam sobie prawdziwą szwedzką cynamonkę. Mięciutkie ciasto drożdżowe, dużo cynamonu, a do tego karmelowy sos, który nadaje całej bułeczce wyjątkowego smaku. Na wierzchu oczywiście śmietankowy i niezwykle kremowy serek, który jest jak chmurka i dodaje całej drożdżówce delikatności. Cena też jest w miarę ok jak na Warszawę, ponieważ to mniej niż 20 zł. Właśnie dlatego cynamonka z Baken to dla mnie 5/5. Zwłaszcza że to już kolejny rok, kiedy się nią zajadam - muszę przyznać, że cały czas trzyma poziom.

Ilość cynamonu - 1,

miękkość i smak ciasta drożdżowego - 1,

ogólna słodkość bułeczki - 1,

wykończenie - krem/lukier/posypka - 1,

cena do jakości - 1.

Najlepsza cynamonka w Warszawie z Baken, Fot. archiwum prywatne

2. Słodki Słony - ul. Mokotowska 45

4,5/5 - 24 zł

Kocham wracać na ciasto drożdżowe do Magdy i Lary Gessler. Za ten smak jestem w stanie zapłacić więcej - pyszne, mięciutkie ciasto jak u babci. A nie ma co ukrywać, że w przypadku cynamonek dobre drożdżowe to podstawa. Do tego bardzo dużo cynamonu i... lukier migdałowy. Muszę przyznać, że to wykończenie mnie zaskoczyło, ale cieszę się, że w tym roku Słodki Słony nie idzie za modą na śmietankowy krem, tylko daje własną alternatywę, dzięki czemu ta cynamonka jest zupełnie inna niż w pozostałych miejscach. I dlatego jest na mojej liście tak wysoko. Jedyny minus widzę w cenie, ponieważ to aż 24 zł - ale idzie za tym wyjątkowa jakość.

Ilość cynamonu - 1,

miękkość i smak ciasta drożdżowego - 1,

ogólna słodkość bułeczki - 1,

wykończenie - krem/lukier/posypka - 1,

cena do jakości - 0,5.

Cynamonka od Lary i Magdy Gessler ze Słodki Słony, Fot. archiwum prywatne

3. Canela Bakery - ul. Chmielna 27/lok. 78

4/5 - 18 zł

Na mojej liście nie mogło zabraknąć perełki prosto z serca Warszawy. W centrum, tuż za popularnym Warsem, przy ulicy Chmielnej, znajduje się Canela Bakery, w której znajdziemy ogromny wybór cynamonek - w przeróżnych wersjach. Jest oczywiście klasyczna, którą ja dziś oceniam, ale też warta uwagi jest np. wersja tiramisu, którą uwielbiam, z pistacjami, Nutellą czy Lotusami i wiele, wiele innych. Ja zupełnie się nie dziwię, że do tego miejsca ustawiają się kolejki, bo naprawdę warto spróbować tych cynamonek. I choć nie jest to moja ulubiona bułeczka, zamyka moje tegoroczne TOP 3 cynamonek w Warszawie. Jest bardzo dobra, choć dla mnie za mało słodka - być może dlatego, że wersja podstawowa nie ma aż tak słodkich dodatków jak np. Nutella. Ale ogólnie jest to smak warto polecenia.

Ilość cynamonu - 1,

miękkość i smak ciasta drożdżowego - 0,5,

ogólna słodkość bułeczki - 0,5,

wykończenie - krem/lukier/posypka - 1,

cena do jakości - 1.

Klasyczna cynamonka z Canela Bakery, Fot. archiwum prywatne

